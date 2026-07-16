Σε μία ξεχωριστή βραδιά που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου έγινε η απονομή του πλατινένιου δίσκου στον Νίκο Μακρόπουλο για το νέο του album «Σε σένα μιλάω», που κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Η σημαντική αυτή διάκριση, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης που έχει χτίσει ο Νίκος Μακρόπουλος με το κοινό του.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν πολλοί φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι της μουσικής, του αθλητισμού, της πολιτικής, εκπρόσωποι των ραδιοφώνων και των ΜΜΕ οι οποίοι τίμησαν τον αγαπημένο καλλιτέχνη, όπως ο Γιώργος Σαμπάνης, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Βασίλης Δήμας και πολλοί άλλοι.

Ο Νίκος Μακρόπουλος ευχαρίστησε όλους τους δημιουργούς και συνεργάτες του δίσκου, καθώς και το κοινό που αγκάλιασε το «Σε σένα μιλάω» από την πρώτη στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Μακρόπουλος παρέλαβε και διαμαντένιο δίσκο (diamond single) για το «Έχω έρωτα μαζί σου».