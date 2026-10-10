Τέσσερα χρόνια μετά την πολυσυζητημένη και αιφνιδιαστική αποχώρησή της από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Δούκισσα Νομικού σπάει τη σιωπή της και μιλά ανοιχτά για μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της καριέρας της. Έχοντας επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ξεκάθαρα σχετικά με τους λόγους που την ώθησαν να αποχωρήσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Φιλοξενούμενη στο vidcast «Πρώτη Λέξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ, εξήγησε ότι η απόφασή της δεν ήταν παρορμητική, αλλά αποτέλεσμα μιας περιόδου γεμάτης θυμό, απογοήτευση και συναισθηματική φόρτιση, τονίζοντας πως για να φύγει στη μέση της σεζόν είχαν παραβιαστεί τα όριά της.

Οι δηλώσεις της έρχονται να φωτίσουν, έστω και χωρίς συγκεκριμένες αναφορές σε πρόσωπα, μια αποχώρηση που είχε προκαλέσει έντονο παρασκήνιο και πολλές συζητήσεις στον χώρο της τηλεόρασης.

«Ένιωσα πως είχε έρθει η στιγμή να βάλω τα όριά μου»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Sroiter (@antonis_sroiter)

Η Δούκισσα Νομικού επέλεξε να μη δώσει συγκεκριμένα ονόματα ή να περιγράψει αναλυτικά τα περιστατικά που την οδήγησαν στην αποχώρησή της. Ωστόσο, τα λόγια της ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για το πώς βίωσε εκείνη την περίοδο και για το πόσο την επηρέασε η συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία.

«Τόσα χρόνια που έφυγα από εκεί, πολύ συνειδητά είχα επιλέξει να μην αναφερθώ σε αυτό. Για να το κλείσουμε, επειδή δεν έχω απαντήσει και ποτέ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, για να φύγω, ενώ θεωρώ πως είμαι πολύ καλή επαγγελματίας, σίγουρα κάτι δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Σίγουρα πληγώθηκα πολύ, θύμωσα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ, απογοητεύτηκα πολύ και ένιωσα πως είχε έρθει στιγμή να βάλω τα όριά μου. Δεν έχω αποχωρήσει και δεν έχω αφήσει ποτέ δουλειά στη μέση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Επειδή δεν το συνηθίζω και θεωρώ ότι είμαι χαμηλών τόνων όλα αυτά τα χρόνια, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες, δεν προκαλώ, επομένως για να πάρω αυτή την απόφαση πάει να πει πως κάτι ξεπέρασε τα όρια για εμένα, χωρίς να θέλω να το προσωποποίησω. Ένιωσα πως αυτό έπρεπε να κάνω για εμένα».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι επέλεξε να μιλήσει για την ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό της και να θέσει όρια, χωρίς ωστόσο να αποδώσει προσωπικά την ευθύνη σε κάποιον συγκεκριμένο συνεργάτη της.

Τι είχε συμβεί το 2022 με την ξαφνική αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1

Η συνεργασία της Δούκισσας Νομικού με τον Γιώργο Λιάγκα είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η παρουσιάστρια επέστρεψε στον ΑΝΤ1 για να βρεθεί στο πλευρό του στην πρωινή εκπομπή του σταθμού. Η τηλεοπτική τους συνύπαρξη είχε προβληθεί ως ένα από τα σημαντικά νέα στοιχήματα της σεζόν, ωστόσο η συνεργασία ολοκληρώθηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα.

Η απουσία της από την εκπομπή της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου είχε προκαλέσει τα πρώτα ερωτήματα, ενώ δημοσιεύματα της εποχής έκαναν λόγο για έντονη διαφωνία ανάμεσα στην παρουσιάστρια και τον Γιώργο Λιάγκα. Δύο ημέρες αργότερα ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από το «Πρωινό».

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο τηλεοπτικός σταθμός είχε αναγνωρίσει ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας προέκυψαν διαφωνίες που δεν επέτρεπαν την ομαλή συνέχιση της εκπομπής. Παράλληλα, διευκρίνιζε ότι η Δούκισσα Νομικού παρέμενε μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας είχε αναφερθεί στην αποχώρησή της κατά την έναρξη της εκπομπής της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι η παρουσιάστρια αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς. Ο ίδιος την ευχαρίστησε για τη σύντομη συνεργασία τους και της ευχήθηκε καλή συνέχεια.

govastiletto.gr -Δούκισσα Νομικού: Η βραδινή έξοδος στον Σάκη Ρουβά και το απρόσμενο live ντουέτο