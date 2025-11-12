Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Λίγες ημέρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που είχε on air με τον Απόστολο Γκλέτσο, η Σοφία Μουτίδου προχώρησε σε μια αποκάλυψη που συζητήθηκε έντονα. Η ηθοποιός δήλωσε ότι εξαιτίας όσων ακολούθησαν μετά το περιστατικό, έχασε μια προγραμματισμένη επαγγελματική συνεργασία.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, έλαβε ένα μήνυμα που την ενημέρωνε πως η δουλειά δεν θα προχωρήσει, υπονοώντας σαφώς ότι η απόφαση αυτή συνδέθηκε με τη δημόσια εικόνα και τις αντιδράσεις που προέκυψαν από τον καβγά. Η Σοφία Μουτίδου τόνισε με νόημα ότι «τις χάνεις τις δουλειές αν πεις τη γνώμη σου», εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις συνέπειες του να έχει κανείς άποψη και να την εκφράζει δημόσια.

Μιλώντας στον αέρα της εκπομπής «Real View», η ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τώρα πρόσφατα έχασα μια άλλη συνεργασία μετά το περιστατικό με τον Γκλέτσο. Μου στείλανε μήνυμα ότι πέρασε ένα περιστέρι από πάνω μας, κουτσούλησε, και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε».

Στη συνέχεια, σημείωσε πόσο άτυχη είναι, ενώ αναφέρθηκε στην κουλτούρα του «cancel», τονίζοντας πως πλέον δεν μπορείς να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου, καθώς θα έχει συνέπειες. «Τις χάνεις τις δουλειές αν πεις δημόσια τη γνώμη σου. Έγινε προχθές το περιστατικό, αλλά εγώ έχασα τη δουλειά. Είδες τι καλά; Αν είσαι τυχερός άνθρωπος;», σχολίασε.

Δείτε το βίντεο:

