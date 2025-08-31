Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Κυριακής (31/8) σε παραλία της Βραυρώνας, στο Πόρτο Ράφτη, η οποία όπως όλα δείχνουν είναι η γιαγιά της γνωστής τραγουδίστριας Ζόζεφιν.

Η άτυχη 91χρονη γυναίκα έκανε το μπάνιο της, αλλά μια απότομη μεταβολή του καιρού την έκανε να χάσει την ψυχραιμία της στο νερό, να πανικοβληθεί και να μην μπορέσει με τα δυνατά κύματα να βγει στη στεριά.

Η γυναίκα, ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου για πάνω από 20 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την ηλικιωμένη χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τη γυναίκα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Η κυρία Ειρήνη, ήταν η πολυαγαπημένη γιαγιά της Ζοζεφίν. Οι δύο τους είχαν μια στενή σχέση αγάπης. Η είδηση ήταν σοκαριστική για την τραγουδίστρια αλλά και τη μητέρα της.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια, είναι σε κατάσταση σοκ και μετέβη στο νοσοκομείο που έχει μεταφερθεί η γιαγιά της, μαζί με τη μητέρα της, για να ενημερωθούν σχετικά με το τι έχει συμβεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Πηγή: togegonos.gr