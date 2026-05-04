Η Αφροδίτη Χατζημηνά ήταν η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια του τρίτου επεισοδίου του Your Face Sounds Familiar, το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου. Η νεαρή καλλιτέχνιδα πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, αφήνοντας πίσω τις προηγούμενες εμφανίσεις της για να ενσαρκώσει τη Νατάσα Θεοδωρίδου, και το αποτέλεσμα τη δικαίωσε απόλυτα. Ανεβαίνοντας στη σκηνή του ΑΝΤ1 για να ερμηνεύσει το διαχρονικό «11 παρά», η Αφροδίτη κατάφερε να πλησιάσει με εκπληκτική ακρίβεια τη φωνή, τις κινήσεις και το ύφος της σπουδαίας λαϊκής ερμηνεύτριας.

Η εντυπωσιακή της μεταμόρφωση καθήλωσε την κριτική επιτροπή και το κοινό, χαρίζοντάς της την πρώτη θέση στη βαθμολογία της βραδιάς και αποδεικνύοντας τις μεγάλες υποκριτικές και φωνητικές της δυνατότητες.

Ποια είναι η Αφροδίτη Χατζημηνά

Κατάγεται από την Αθήνα και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που της επέτρεψε να έρθει από πολύ νωρίς σε επαφή με τις τέχνες. Η ίδια έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις της πως η μουσική υπήρχε πάντα μέσα στο σπίτι της, ωθώντας την να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι με συνέπεια και σοβαρότητα.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά ξεκίνησε τις μουσικές της σπουδές στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών το 2002, όπου εκπαιδεύτηκε στο πιάνο, τα ανώτερα θεωρητικά και το κλασικό τραγούδι.

Εκτός από τις σπουδές της στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, η ίδια είναι και πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι συνεργασίες με μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες

Η καλλιτεχνική διαδρομή της Αφροδίτης Χατζημηνά είναι συνυφασμένη με σπουδαίες συμπράξεις δίπλα σε «ιερά τέρατα» της ελληνικής μουσικής, οι οποίες ξεκίνησαν από τα πρώτα κιόλας βήματά της.Σημείο-σταθμός στην πορεία της στάθηκε η τυχαία γνωριμία της με τον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο, όταν εκείνη ήταν μόλις 18 ετών. Εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της, ο δημιουργός την επέλεξε για μια σειρά από συναυλίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις, δίνοντάς της την ευκαιρία να ερμηνεύσει εμβληματικά τραγούδια του.

Η συνέχεια τη βρήκε στο πλευρό του Γιάννη Πλούταρχου, μια συνεργασία που η ίδια θεωρεί καθοριστικό «σχολείο» για την εξέλιξή της στις μεγάλες πίστες.

Η ικανότητά της να ελίσσεται με την ίδια άνεση ανάμεσα στο λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι επιβεβαιώνεται από τις συνεργασίες της με ερμηνευτές και συνθέτες όπως ο Μανώλης Μητσιάς, η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Θεοφάνους, οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί την ποιότητα της φωνής της στις ζωντανές τους εμφανίσεις.

Η συνεργασία της με την Panik Records

Η μεγάλη απογείωση της καριέρας της ήρθε το 2016 με την ένταξή της στο δυναμικό της Panik Records. Το τραγούδι «Πλοκή» αποτέλεσε το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε κάτω από αυτή την συνεργασία, με κάθε επόμενο τραγούδι που ακολούθησε να μετατρέπεται αμέσως σε επιτυχία.

Η φωνή της στη σειρά «Αυτή η Νύχτα Μένει»

Η Αφροδίτη Χατζημηνά χάρισε τη μοναδική της φωνή στην Ηλιάνα Μαυρομάτη για τις ανάγκες της σειράς του Alpha «Αυτή η νύχτα μένει», ντύνοντας μουσικά τον ρόλο της «Ζέτας».

Οι καθηλωτικές της εκτελέσεις στα λαϊκά ακούσματα των 80s άφησαν το δικό τους στίγμα, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να αφομοιώνει πλήρως κάθε μουσικό χαρακτήρα που καλείται να υπηρετήσει.

Η συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar 2026

Το 2026 εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο για την Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών χάρη στη συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar.

Στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Απριλίου με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά, η νεαρή τραγουδίστρια κλήθηκε να μιμηθεί τη σπουδαία Χάρις Αλεξίου.

Ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Μια πίστα από φώσφορο», κατάφερε κάτι πραγματικά δύσκολο, αφού πλησίασε με απίστευτη ακρίβεια την ιδιαίτερη χροιά και το συναίσθημα της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Μητέρα ενός κοριτσιού

Η Αφροδίτη Χατζημηνά φιλοξενήθηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 – τη Δευτέρα 4 Μαΐου – για μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με τον Γιώργο Λιάγκα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Αφροδίτη Χατζημηνά αποκάλυψε ότι είναι μητέρα μίας κόρης, ενώ με τον πατέρα της έχουν χωρίσει αλλά διατηρούν άψογες σχέσεις.

«Έχω μια κόρη 4,5 ετών. Από μικρή τα έκανα όλα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς» είπε η νεαρή τραγουδίστρια, με τον Γιώργο Λιάγκα να αποκρίνεται: «Σοκ. Έχεις κόρη παιδί μου;».

«Τη λένε Αντιγόνη, πάει προνήπιο. Δε μου μοιάζει, μοιάζει στον πατέρα της. Χορεύει. Δεν είμαστε μαζί με τον μπαμπά της κόρης μου. Έχω πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Ο μπαμπάς της λειτουργεί ως δεύτερη μητέρα. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Είμαι πολύ τυχερή» πρόσθεσε.

