Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Κύπρου (ΡΙΚ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (06/11), πως στην Eurovision 2026, που θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο στην Αυστρία, θα εκπροσωπηθεί από την Antigoni.

Η ανακοίνωση ήρθε κυριολεκτικά ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, πληθώρα δημοσιευμάτων και τηλεοπτικών ρεπορτάζ ήθελαν τη Josephine να είναι το φαβορί για την κυπριακή εκπροσώπηση. Ωστόσο, το ΡΙΚ φαίνεται πως επεφύλασσε μία εντελώς διαφορετική έκπληξη, επιλέγοντας τελικά την ANTIGONI να κρατήσει τη σημαία της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision 2026.

Το τραγούδι της Κύπρου στη Eurovision 2026 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 16 Μαΐου.

Ποια είναι η Antigoni Buxton

Μεγάλωσε στο Λονδίνο, μιλάει όμως πολύ καλά τα ελληνικά, αφού ήταν η πρώτη της γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι και έχει κυκλοφορήσει ποπ μουσική στα αγγλικά, δίνοντας όμως ελληνική πινελιά με τη χρήση μπουζουκιού και ελληνικών λέξεων.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο βόρειο Λονδίνο, η Antigoni Buxton είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με ελληνοκυπριακές ρίζες, που δημιουργεί εντυπωσιακό αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο με την αισθαντική της φωνή.

Πήρε το όνομά της από τη γιαγιά της και υπέγραψε το πρώτο της εκδοτικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Έκτοτε η Antigoni, σύμφωνα με το βιογραφικό της σημείωμα στο Spotify, έχει αναπτύξει έναν ισχυρά πρωτότυπο ήχο που συνδυάζει τα πολιτισμικά της στοιχεία με τις αστικές της επιρροές. Δεν είναι ασυνήθιστο για ακροατές να σχολιάζουν την εντυπωσιακή μίξη επιρροών από χιπ χοπ, ποπ και ελληνική μουσική μέσα σε ένα μόνο κομμάτι της.

Η μουσική της αντιπροσωπεύει την κληρονομιά της με έντονη υπερηφάνεια, μέσα από σύγχρονα ηχητικά τοπία. Σε συνδυασμό με την εκπληκτικά δυνατή φωνή της και τους εκφραστικούς της στίχους, η Antigoni θεωρείται ήδη ως μία από τις βασικές καλλιτέχνιδες που αξίζει να παρακολουθήσουμε.

Είναι κόρη της γνωστής σεφ και τηλεοπτικής παρουσιάστριας Tonia Buxton, η οποία είναι τακτική καλεσμένη σε βρετανικές εκπομπές μαγειρικής (όπως το “Sunday Brunch”) και παρουσιάζει τις εκπομπές “My Greek Kitchen” και “My Cypriot Kitchen”.

Έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island» 2022.

Μάλιστα πριν μπει στο ριάλιτι, είχε 30.000 followers στο Instagram, στη συνέχεια οι followers της εκτοξεύθηκαν και σήμερα ξεπερνούν τους 590.000.

Έχει συνεργαστεί επί σκηνής στο νυχτερινό κέντρο Yton με τον Νίκο Βέρτη. Η 29χρονη ήταν μία από τις παίκτριες του βρετανικού Love Island, και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση με τη συμμετοχή της στο παιχνίδι.

Πρόσφατα, (τον Οκτώβριο του 2025), εμφανίστηκε ως opening act στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Λονδίνο.

Κορμί που «κόβει» την ανάσα

Η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια Antigoni Buxton -όπως είδαμε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram – είναι λάτρης της γυμναστικής. Διαθέτει ένα καλογυμνασμένο κορμί με καμπύλες που μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Μάλιστα όταν βρέθηκε στη Μύκονο για διακοπές η κάμερα του Mykonos Live TV την είχε εντοπίσει με μία φίλη της σε γνωστό beach bar restaurant με το σέξι μπικίνι της.

