Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, με τη DARA να αποτελεί το απόλυτο πρόσωπο των ημερών. Η εκρηκτική ποπ σταρ από τη Βάρνα κατέκτησε την πρώτη θέση με το κομμάτι «Bangaranga», ένα τραγούδι με καταιγιστικό ρυθμό και έντονο βαλκανικό ηχόχρωμα, χαρίζοντας στη χώρα της την πρώτη της νίκη στον θεσμό.

Η εμφάνισή της στη σκηνή ήταν καθηλωτική. Συνδυάζοντας σύγχρονη ποπ αισθητική, αστείρευτη ενέργεια και μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, η DARA κυριάρχησε τόσο στις επιτροπές όσο και στην ψηφοφορία του κοινού.

