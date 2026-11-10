«Δεν αισθάνθηκα ποτέ τη μητρότητα, δε μου έλειψε ποτέ. Η Ναταλία δεν έχει παιδιά, δεν το έχει με τη μητρότητα», δήλωσε πρόσφατα η Εριέττα Μαυρουδή και βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού παραχώρησε μια σπάνια και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στη Ρέα Βιτάλη, για την εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ μιλώντας ανοιχτά τόσο για τον γάμο της, όσο και για τον χωρισμό της από τον σπουδαίο δημοσιογράφο Φρέντυ Γερμανό, ενώ έκανε μεγάλες αποκαλύψεις για την μητρότητα και τη σχέση της με την κόρη της.

Ποια είναι όμως η γυναίκα που υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Φρέντυ Γερμανού

Η Εριέττα Μαυρουδή έχει τη δική της ιστορία, η οποία συνδέεται με τον καλλιτεχνικό κόσμο, τη δημοσιογραφία και τη διαφήμιση.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943, σε μια οικογένεια με μικρασιατικές ρίζες. Ο πατέρας της καταγόταν από τη Σμύρνη και η μητέρα της από την Κωνσταντινούπολη, ενώ η ίδια μεγάλωσε ως μοναχοκόρη.

Φοίτησε στη Σχολή Αηδονοπούλου και από νεαρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες και τις τέχνες. Η αγάπη της για το Θέατρο την οδήγησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αν και τελικά δεν ακολούθησε επαγγελματικά την υποκριτική.

Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα έγιναν στον χώρο της δημοσιογραφίας, μέσα από τη συνεργασία της με το περιοδικό «Γυναίκα».

Το 1966 στράφηκε στη διαφήμιση, όπου κατάφερε να χτίσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα. Μάλιστα, έφτασε να αναλάβει τη θέση της Προέδρου σε πολυεθνική διαφημιστική εταιρεία του ομίλου BBDO, σε μια εποχή κατά την οποία η παρουσία των γυναικών στις υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις ήταν περιορισμένη.

Η γνωριμία και ο γάμος με τον Φρέντυ Γερμανό

Η Εριέττα Μαυρουδή και ο Φρέντυ Γερμανός στον γάμο τους, με καλεσμένη, μεταξύ άλλων, και την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η Εριέττα Μαυρουδή γνώρισε τον Φρέντυ Γερμανό το 1962, όταν εκείνος είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στον δημοσιογραφικό χώρο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Ιανουαρίου 1964, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στο Πεδίον του Άρεως. Ο γάμος τους αποτέλεσε κοσμικό γεγονός της εποχής, με καλεσμένους από τον δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό κόσμο, ανάμεσά τους την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Η εμφάνιση της νύφης είχε επίσης τραβήξει την προσοχή. Αντί για το κλασικό λευκό νυφικό, η Εριέττα Μαυρουδή επέλεξε ένα μπεζ ταγιέρ Chanel, ενώ είχε στολίσει τα μαλλιά της με ζουμπούλια.

Το 1965 γεννήθηκε η κόρη τους, Ναταλία Γερμανού. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν κράτησε, καθώς οι δυο τους είχαν διαφορετικές αντιλήψεις για την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ανεξαρτησία της γυναίκας.

«Με τον Φρέντυ δεν μπορούσαμε να μείνουμε μαζί γιατί υπήρχε ένα βασικό, πώς να σου πω, ένα βασικό αρνητικό. Ο Φρέντυ, παρά το ότι μοιάζει πολύ διαφορετικός από αυτό που θα πω, ήταν ένας άνθρωπος πολύ μάτσο θα έλεγα και πατριαρχικής κοινωνίας. Υπέροχος, χαριτωμένος, γυναικάς, όλα αυτά, αλλά έτσι», δήλωσε μεταξύ άλλων η Εριέττα Μαυρουδή στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ.

«Αφού αποφασίζω, κάνω το παιδί, βλέπω ότι πρόκειται να πάθω μεγάλη κατάθλιψη και αποφασίζω το διαζύγιο. Ήδη από τότε που ήτανε, ήρθε το παιδί, η Ναταλία, δεν ήμασταν πια το ζευγάρι που περνούσε καλά. Σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Κατάλαβε ότι δε γινότανε, γιατί ο Φρέντυ έτσι κι αλλιώς ήθελε να κάνει και μια άλλη ζωή που δε θα μπορούσε να την κάνει ως παντρεμένος. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Είχαμε χωρίσει με διαζύγιο και μου έλεγε “κουκλάκι μου αγαπημένο, μην πεις σε κανέναν ότι έχουμε διαζύγιο”. Λέω “γιατί πουλάκι μου;”. Λες και δεν καταλάβαινα! “Δε θέλω να γίνει γνωστό ότι έχουμε χωρίσει με διαζύγιο. Δεν με καταλαβαίνεις;” “Σε καταλαβαίνω”, λέω. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα κάνει μια άλλη ζωή».

Η σχέση με τη Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού έχει αναφερθεί αρκετές φορές δημόσια στα παιδικά της χρόνια και στη σχέση με τους γονείς της. Μεγάλωσε κυρίως με τη γιαγιά της, Ελένη, μητέρα του Φρέντυ Γερμανού, την οποία αποκαλούσε χαϊδευτικά «Λελέ».

Η Εριέττα Μαυρουδή δεν προσπάθησε να παρουσιάσει διαφορετικά αυτή την οικογενειακή πραγματικότητα. Στη συνέντευξή της παραδέχτηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ η μητέρα που ακολουθούσε το παραδοσιακό πρότυπο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προσπάθησε να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της με τον δικό της τρόπο.

Η Εριέττα Μαυρουδή παραδέχτηκε ότι δεν ήταν η κλασική μαμά: «Παρότι η Ναταλία παραπονιέται και λέει “ναι, ερχόσουν αλλά για να κάθεστε με τη Λελέ και να μιλάτε οι άντρες.” Λέω ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά. Ξέρεις. Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με τι κάνεις μωράκι μου, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, απ’ ό,τι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την, την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ. Η Ναταλία επίσης δεν έχει παιδιά διότι δεν το ‘χει και εκείνη με τη μητρότητα πρέπει να πω. Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα, έχει τρία, τέσσερα σκυλιά και δύο γατούλες και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ».

Κλείνοντας, η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη Ναταλία Γερμανού: «Τη θαυμάζω για την ανεξαρτησία της και για το πώς έχει παλέψει, με δουλειά εννοώ, όχι παλέψει. Δηλαδή το έχει δουλέψει πολύ αυτό που κάνει. Είναι μια κυρία που ξέρει να μιλάει ελληνικά γιατί έχει πέσει πολύ μαστίγιο στα ελληνικά. Το λέει και εκείνη άλλωστε. Και ξέρει να συμπεριφερθεί. Έχει, είναι μια κυρία και πάρα πολύ καλό και γλυκό παιδί».

Η σχέση μετά το διαζύγιο από τον Φρέντυ Γερμανό

Μετά το διαζύγιό της από τον Φρέντυ Γερμανό, η Εριέττα Μαυρουδή προχώρησε στην προσωπική της ζωή και παντρεύτηκε τον διακεκριμένο ιστορικό Γιώργο Δερτιλή. Το ζευγάρι είχε επιλέξει να περνά μεγάλο μέρος της ζωής του στα Κύθηρα, μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο Γιώργος Δερτιλής έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2023, αφήνοντας πίσω του σημαντικό επιστημονικό έργο. Η Ναταλία Γερμανού είχε αναφερθεί με ιδιαίτερη συγκίνηση στον θάνατό του, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που είχε διαδραματίσει στη ζωή της.

«Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ήταν ο δεύτερος πατέρας μου. Ο πατριός μου. Τα τελευταία 25 χρόνια χάζευα τον λόγο του, τη μόρφωσή του, τη σπάνια ευγένεια και τη γλυκύτητα που είχε σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα καμάρωνα πιο πολύ, για τις συζητήσεις που κάναμε -κι όσα μάθαινα από ‘κείνον- ή για την απίστευτη αγάπη που είχε στη μητέρα μου. Γιώργο μου αγαπημένε… ξεκουράσου. Σ’ αγαπάμε», είχε γράψει συγκεκριμένα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalia Germanou (@natalia_germanou)

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