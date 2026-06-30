Η Γιώτα Κηπουρού, μία από τις βασικές συνεργάτιδες στο πάνελ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα στο Πρωινό του ΑΝΤ1 αυτή τη σεζόν που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ανέβηκε τα σκαλιά του δημαρχείου Γλυφάδας, ζώντας μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της ζωής της.

Μάλιστα, είχε εξομολογηθεί πως η παρουσία της στην εκπομπή λίγες ώρες πριν από τον γάμο τη βοήθησε να διαχειριστεί το άγχος της.

Ο γάμος στο δημαρχείο της Γλυφάδας

Η γνωστή δημοσιογράφος παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον εκλεκτό της καρδιάς της, Κωνσταντίνο Νιργιαννάκη έναν άνθρωπο που η ίδια επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχοντας στο πλευρό της ελάχιστους και αγαπημένους ανθρώπους, η δημοσιογράφος άνοιξε με τον πιο όμορφο τρόπο ένα νέο, κοινό κεφάλαιο στη ζωή της.

Η γνωστή δημοσιογράφος δεν έχει απασχολήσει ποτέ με την προσωπική της ζωή, την οποία κρατά αυστηρά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά την τελετή ακολούθησε πάρτι σε γνωστό εστιατόριο της Βουλιαγμένης, όπου το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρά του μαζί με ανθρώπους από το στενό του περιβάλλον.

Δείτε στιγμιότυπα από το γάμο, όπως προβλήθηκαν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα»

Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον γάμο

«Ήταν πολύ ωραία Γιώργο. Το χαρήκαμε, το ευχαριστηθήκαμε, ήμασταν οικογένεια. Παντρευτήκαμε στο δημαρχείο, μας πάντρεψε ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Μάριος Κασέρης, έκανε την πλάκα του και τα αστεία του. Κουμπάροι ήταν δύο φίλοι, που είναι οικογένειά μας, ο εξαιρετικός δικηγόρος Αλέξης Αθανασόπουλος και η σύζυγός του.

Είναι του γαμπρού φίλοι, τώρα και δικοί μου. Μετά πήγαμε όλοι μαζί για φαγητό σε ένα εστιατόριο. Δεν άλλαξε κάτι γιατί μένουμε μαζί. Πριν τον γάμο όμως μείναμε πέντε μέρες χωριστά, το τηρήσαμε. Η μαμά μου δάκρυσε, συγκινήθηκε. Η συγκίνηση για μένα ήρθε όταν οι κουμπάροι μας, μας πέρασαν τις βέρες, ήταν πολύ συγκινητικό», είπε μεταξύ άλλων η Γιώτα Κηπουρού τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Πρωινό.

Η πρόταση γάμου και το εντυπωσιακό μονόπετρο

Τέλη του Δεκέμβρη η συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα αποκάλυψε στους συναδέλφους της πώς έγινε η πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο αγαπημένος της κι έδειξε σε όλους το εντυπωσιακό μονόπετρο που φορούσε στο δάχτυλό της.

«Εντάξει μην το λες πρόταση γάμου, είναι μια δέσμευση. Έκλαψα, συγκινήθηκα πολύ! Δεν ξέρω να σου πω πότε θα γίνει ο γάμος. Εκείνος δεν έκλαψε, συγκινήθηκε, εγώ έκλαψα. Έγινε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το είχε από κάτω και μου είπε να κάτσω να με τραβήξει βίντεο να λέω χριστουγεννιάτικες ευχές κι εγώ δεν το έβλεπα ε, και κάποια στιγμή το πήρε και μου το έδωσε».

Μετά τον πολιτικό…ο θρησκευτικός στη Σέριφο

Ο άνθρωπος που παντρεύτηκε η Γιώτα Κηπουρού ονομάζεται Κωνσταντίνος Νιργιαννάκης και δεν έχει σχέση με τον χώρο της τηλεόρασης και αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Ωστόσο την ημέρα του γάμου τους, έγινε μια εξαίρεση. Ο Κωνσταντίνος Νιργιαννάκης μοιράστηκε μια φωτογραφία από τη μεγάλη ημέρα, στην οποία κρατά στην αγκαλιά του τη Γιώτα Κηπουρού, με την ίδια να κάνει repost το στιγμιότυπο.

Η Γιώτα Κηπουρού ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν με μεγάλη αγάπη για τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας πως ο πολιτικός γάμος αποτελεί μόνο την αρχή. Το ζευγάρι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει και θρησκευτικό γάμο στη Σέριφο, ένα νησί με ιδιαίτερη σημασία για τον Κωνσταντίνο, καθώς το αγαπά ιδιαίτερα.

Μέχρι τότε, το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα έγινε, με τη Γιώτα Κηπουρού και τον αγαπημένο της να επισφραγίζουν την κοινή τους πορεία.

Ποια είναι η Γιώτα Κηπουρού Η Γιώτα Κηπουρού κατάγεται από την Ορεστιάδα. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει σπουδάσει δημοσιογραφία. Γνώστης του αστυνομικού ρεπορτάζ και λόγω σπουδών της όταν συνεργαζόταν στο STAR με τη Ζήνα Κουτσελίνη παρουσίαζε τέτοιους είδους θέματα. Η Γιώτα αγαπάει πολύ τον τόπο καταγωγής της, την Ορεστιάδα και τον Έβρο γενικότερα κιαι έρχεται όποτε το επιτρέπει η δουλειά της, το καλοκαίρι κυρίως, για να δει την οικογένεια, τους φίλους και γνωστούς. Η έμπειρη δημοσιογράφος Γιώτα Κηπουρού, μέχρι πέρυσι εργαζόταν στην ενημέρωση από τη συχνότητα του ALPHA. Φέτος έγινε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη μέσα από την τηλεοπτική της πορεία στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1.

Η Γιώτα Κηπουρού σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ από τη νέα σεζόν δεν θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ωστόσο ενδέχεται να παραμείνει στο ενημερωτικό τμήμα του σταθμού.