Νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει ο Απόστολος Λύτρας, σχεδόν έναν μήνα μετά τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου, με την οποία είχαν παντρευτεί τον Ιούλιο του 2025. Ο γνωστός ποινικολόγος απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό της εκπομπής «Το Πρωινό» συνοδευόμενος από μια εντυπωσιακή μελαχρινή γυναίκα, η οποία, όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, εργάζεται ως μοντέλο.

Ο λόγος για την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δυο τους βρίσκονται ακόμη στην αρχή της γνωριμίας τους και επιθυμούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Ποια είναι η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη

Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη κατάγεται από την Κατερίνη και έχει επιλέξει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας και είναι 32 ετών.

Έχει σπουδάσει Αισθητική – Κοσμητολογία, αλλά και Σχέδιο Μόδας, συνδυάζοντας δύο αντικείμενα που συνδέονται με τα επαγγελματικά της ενδιαφέροντα. Η εντυπωσιακή μελαχρινή έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ, ενώ το 2026 συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe Greece, διεκδικώντας μια διάκριση στον χώρο των καλλιστείων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA VICKY MACHREMI (@ilianavickymachremi)

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με όνομα χρήστη @ilianavickymachremi, μοιράζεται φωτογραφίες και στιγμιότυπα που σχετίζονται με τη μόδα, την εμφάνισή της και την καθημερινότητά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA VICKY MACHREMI (@ilianavickymachremi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA VICKY MACHREMI (@ilianavickymachremi)

Η εμφάνιση στο Deal και τα 15.000 ευρώ που κέρδισε

Αυτό που ενδεχομένως λίγοι γνωρίζουν για την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη είναι η προηγούμενη επαφή της με την τηλεόραση, η οποία δεν σχετιζόταν με το μόντελινγκ ή την παρουσίαση. Τον Δεκέμβριο του 2025, η ίδια δοκίμασε την τύχη της ως παίκτρια στο επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι «Deal», καταφέρνοντας να ολοκληρώσει τη συμμετοχή της κερδίζοντας το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 15.000 ευρώ.

govastiletto.gr -Χώρισαν ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου ένα χρόνο μετά τον γάμο τους!