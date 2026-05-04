Η Σία Κοσιώνη μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με τον ΣΚΑΪ αποχωρεί. Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μελλά, η διοίκηση του σταθμού, και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης, δεν θέλησε να κάνει καμία συνάντηση μαζί της, γεγονός που προκαλεί πολλές εντυπώσεις.

Όπως φαίνεται, είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με την παρουσιάστρια, και πλέον με τη λήξη του συμβολαίου της, είναι ανοιχτή σε νέες τηλεοπτικές προτάσεις. Το συμβόλαιό της ολοκληρώνεται γύρω στα τέλη του Μαΐου και άλλη παρουσιάστρια θα πάρει τη θέση της.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η παρουσιάστρια που θα πάρει τη θέση της Σίας Κοσιώνη είναι η Λένα Φλυτζάνη, η οποία παρουσιάζει το μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων.

Η Λένα Φλυτζάνη δεν ήταν ένα πρόσωπο που είδαμε εκείνη τη μέρα για πρώτη φορά. Στο παρελθόν παρουσίαζε εκπομπή με τον Δημήτρη Υποφάντη, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό του Δημήτρη Καμπουράκη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Flitzani (@lenaflitz)

Τι δήλωσε η ίδια για τη νέα της θέση ως anchorwoman του ΣΚΑΪ

Η γνωστή δημοσιογράφος και anchorwoman του ΣΚΑΪ σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Κ» της Καθημερινής, μίλησε για την ανάληψη του μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων από την Εύα Αντωνοπούλου.

«Ανέλαβα ένα προϊόν το οποίο ήταν ήδη σε υψηλό επίπεδο και το δικό μου στοίχημα ήταν να το κρατήσω εκεί, και ταυτόχρονα να βάλω τη δική μου σφραγίδα», δηλώνει η Λένα Φλυτζάνη.

«Είχα την αγωνία να είμαι καλή στη δουλειά μου, να προσθέσω τα δικά μου χαρακτηριστικά και αυτό τελικά να βρει ανταπόκριση. Δεν ήθελα να απογοητεύσω τους ανθρώπους που με πίστεψαν, οπότε δούλευα, δουλεύω και θα δουλεύω πολύ σκληρά», παραδέχεται η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ αμέσως μετά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Flitzani (@lenaflitz)

«Δεν θέλω να έρθει μια στιγμή που θα πω «Λένα, θα μπορούσες να είχες πει και αυτό» ή «Θα μπορούσες να είχες διαβάσει περισσότερο». Πλέον πατάω καλύτερα στα πόδια μου απ’ ό,τι πριν από έναν μήνα. Θέλω κάθε μέρα που περνάει να κατακτώ και λίγα τετραγωνικά από τον χώρο στον οποίο είμαι», σημείωσε η Λένα Φλυτζάνη.

Who it who

Η Λένα Φλυτζάνη γεννήθηκε και έμεινε στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα 23 της χρόνια, όπου σπούδασε Νομική.

Με γονείς όπου ο πατέρας έχει πέντε πτυχία, η μητέρα είναι γιατρός και ο θείος της καθηγητής Πανεπιστημίου, η Λένα Φλυτζάνη, αν και έχει παραδεχτεί πως δεν ήταν καλή μαθήτρια, στρώθηκε για τα καλά και πέρασε στη Νομική Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα, όπου έκανε την άσκησή της σε δικηγορικό γραφείο, ενώ παράλληλα ξεκίνησε τις σπουδές της στη δημοσιογραφία, αλλά και την πρακτική της στον ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα σπούδασε στη Σχολή New Media Studies και στη συνέχεια έκανε την πρακτική της- παράλληλα με τη Νομική- στον ΣΚΑΪ. Καθημερινές στο δικηγορικό γραφείο, και σαββατοκύριακα στον ΣΚΑΪ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Flitzani (@lenaflitz)

Σύντομα ασχολήθηκε με το ελεύθερο ρεπορτάζ, την παρουσίαση και τα Δελτία Ειδήσεων, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε να ασχολείται και με το ραδιόφωνο. Ως άνθρωπος είναι low profile και δεν της αρέσει να μιλάει για τη ζωή της. Δεν δίνει συνεντεύξεις και προτιμά να μιλάει μέσα από τη δουλειά της.

Η Λένα Φλυτζάνη καλείται πλέον να ανταπεξέλθει σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει από κρίσιμες πολιτικές αναμετρήσεις και συνεντεύξεις, μέχρι τη διαχείριση έκτακτων γεγονότων, υπό την πίεση του ζωντανού τηλεοπτικού χρόνου.

Επίσης η επιλογή αυτή δείχνει και τη στρατηγική του ΣΚΑΪ, που επενδύει στο εσωτερικό του δυναμικό, δίνοντας ευκαιρίες σε ανθρώπους που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους.

Η πιο δύσκολη στιγμή στη δημοσιογραφία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Flitzani (@lenaflitz)

Αν και ακόμα είναι μικρή ηλικιακά και έχει να ζήσει πολλά ακόμα στην δημοσιογραφική της διαδρομή, εν τούτοις, όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια, πολύ δύσκολη στιγμή ήταν, όταν επικοινώνησε με τη μητέρα της άτυχης Γαρυφαλλιάς που δολοφόνησε ο τότε σύντροφός της στη Φολέγανδρο.

«Δεν μίλησα ως δημοσιογράφος, αλλά όπως θα μιλούσα σε έναν δικό μου άνθρωπο, που θα τον έπαιρνα να τον συλλυπηθώ. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η ίδια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο είναι αρκετά ενεργή στα social media, με τις σχετικές αναρτήσεις της να «μαρτυρούν» την αγάπη της για τα ταξίδια και τη θάλασσα.

Η Λένα Φλυτζάνη αγαπάει πολύ τη Μύκονο και έχει περάσει εκεί υπέροχες και ξέγνοιαστες στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το Instagram της είναι lenaflitz.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Flitzani (@lenaflitz)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Flitzani (@lenaflitz)

Ο έρωτας με δημοσιογράφο Αντώνη Κρητικό

Το καλοκαίρι του 2021 έγινε γνωστό ότι η Λένα Φλυτζάνη βρήκε τον έρωτα εντός πλατό! Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της εφημερίδας Real αποκάλυψε πως η δημοσιογράφος είναι ζευγάρι με τον γοητευτικό ρεπόρτερ Αντώνη Κρητικό. Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στα πλατό του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Πρόκειται για δύο ανθρώπους χαμηλών τόνων που δεν επιβεβαίωσαν ποτέ την είδηση. Ο Αντώνης Κρητικός είναι απόφοιτος του Τμήματος ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι δυο τους εργάζονται ως δημοσιογράφοι. Στον ελεύθερο χρόνο τους επισκέπτονται εστιατόρια στο κέντρο της Αθήνας και περνούν χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Flitzani (@lenaflitz)

govastiletto.gr -Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση στα social media από το ταξίδι της στο Κάιρο