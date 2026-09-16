Μπορεί το ευρύ κοινό να γνώριζε κυρίως τη Βάσω Μαζωνάκη, που ήταν και η μεγαλύτερη αδερφή και για πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα του δημοφιλούς τραγουδιστή, ωστόσο τους τελευταίους μήνες γνωρίσαμε και τη Μαρία, τη μικρότερη αδερφή της οικογένειας.

Η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία λύγισε από συγκίνηση στο λαϊκό προσκύνημα και την κηδεία του αδερφού της, είχε επιλέξει από νωρίς έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Παρά την έντονη προβολή των δύο μεγαλύτερων αδερφών της, η ίδια φρόντιζε πάντα να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Ωστόσο, ο αναπάντεχος θάνατος, όμως, του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, την έφερε αναπόφευκτα στο προσκήνιο, σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές για την οικογένειά της.

Οι πρώτες δηλώσεις της Μαρίας Μαζωνάκη μετά την κηδεία του αδελφού της

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του γνωστού καλλιτέχνη, η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή Live News, εκφράζοντας τη συντριβή της για την απώλεια, αλλά και την επιθυμία της οικογένειας να υπάρξουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο 54χρονος καλλιτέχνης.

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο», ανέφερε, η Μαρία Μαζωνάκη, ενώ σε άλλο σημείο της επικοινωνίας της εξομολογήθηκε: «Δεν το χωράει το μυαλό μου».

Η ίδια θέλησε παράλληλα να ευχαριστήσει με τον δικό της τρόπο τον κόσμο που βρέθηκε στους δρόμους για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Αυτό που θέλω να πω στους ανθρώπους που βγήκαν στον δρόμο, είναι να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα», ήταν τα λόγια της.

Ποια είναι η Μαρία Μαζωνάκη

Η Μαρία είναι η μικρότερη από τις δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής μεγάλωσε μαζί με εκείνη και τη Βάσω Μαζωνάκη στη Νίκαια, με γονείς τον Μανώλη και την Κλειώ Μαζωνάκη. Η οικογένεια αποτέλεσε για πολλά χρόνια ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς στη ζωή του, προτού οι σχέσεις μεταξύ των μελών της περάσουν μια βαθιά κρίση τα τελευταία χρόνια.

Μια ματιά στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media αποκαλύπτει μια γυναίκα με απόλυτη αφοσίωση στην οικογένειά της. Μέσα από τις σπάνιες αναρτήσεις και τις στιγμές που επέλεγε να μοιραστεί, γινόταν ξεκάθαρος ο βαθύς συναισθηματικός δεσμός και η ιδιαίτερη αδυναμία που έτρεφε για τους δικούς της ανθρώπους.

Ξεχωριστή θέση είχε φυσικά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τον Απρίλιο του 2020, η Μαρία είχε δημοσιεύσει μία κοινή τους φωτογραφία, την οποία είχε συνοδεύσει με μια φράση του Ξενοφώντα: «Όποιος φροντίζει για τον αδερφό του, φροντίζει για τον εαυτό του».

Εργάζεται στον χώρο του Digital Marketing

Η Μαρία Μαζωνάκη εργάζεται ως Senior Office Manager και είναι επαγγελματίας στον χώρο του Digital Marketing και του Social Media Marketing. Το 2023 δημιούργησε τη δική της οικογένεια φέρνοντας στον κόσμο δίδυμα παιδιά.

Η είδηση είχε γίνει γνωστή από τον σύντροφο της Βάσως, γνωστό pastry chef Δημήτρη Μακρυνιώτη.

Ο ίδιος είχε ανεβάσει μια τρυφερή φωτογραφία κρατώντας τη μία ανιψούλα, σχολιάζοντας χιουμοριστικά ότι η δεύτερη ήταν πιο «ντροπαλή» και δεν ήθελε φωτογραφίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitrios Makriniotis Pastry chef (@dimitrios.makriniotis)

Η αδυναμία στον αδελφό της

Η οικογένεια φαίνεται πως υπήρξε σταθερά ένας από τους βασικούς άξονες της ζωής της: από τους γονείς της, Μανώλη και Κλειώ, και τις κοινές αναμνήσεις των τριών αδελφών από τα χρόνια στη Νίκαια μέχρι τη δική της πλέον οικογένεια.

Η Μαρία Μαζωνάκη ακόμη και όταν οι σχέσεις της οικογένειας πέρασαν τη μεγαλύτερη δοκιμασία τους, η ίδια απέφυγε να τοποθετηθεί με σκληρά λόγια απέναντι στον αδελφό της, Γιώργο. Αντιθέτως, όταν είχε κληθεί να μιλήσει δημόσια για εκείνον, είχε επιλέξει να σταθεί στην αγάπη που τους συνέδεε.

«Όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές», είχε δηλώσει, ενώ είχε στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τον αγαπάμε και θα είμαστε δίπλα του όποτε και να μας χρειαστεί».

Για εκείνη δεν χάθηκε ο «Μαζώ» που γνώρισε και αγάπησε ολόκληρη η Ελλάδα. Χάθηκε ο μεγάλος της αδελφός, ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της, πολύ πριν από τις πίστες, τα εξώφυλλα και τη δημοσιότητα.

Η κόντρα του Γιώργου Μαζωνάκη με τη Μαρία Μαζωνάκη

Η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην οικογένεια δεν ήταν ανάμεσα στη Μαρία Μαζωνάκη και τον δημοφιλή τραγουδιστή αλλά ανάμεσα στη Βάσω και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Απλά η Μαρία το μέρος της οικογένειας, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους να χαλάσουν.

Όπως η ίδια είχε πει, ο αδερφός της τη μπλόκαρε από τα social media. Mάλιστα όταν η μητέρα τους, Κλειώ έπρεπε να κάνει μία σοβαρή επέμβαση, τον ενημέρωσε μέσω Instagram. Aυτό όμως που χειροτέρεψε τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια ήταν όταν η Μαρία, μαζί με τον μπαμπά της στράφηκαν νομικά κατά του τραγουδιστή και ζήτησαν αναγκαστικό εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για οργανωμένο σχέδιο και ξεκίνησαν οι μηνύσεις. Οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια χάλασαν και δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ.

Η Μαρία ωστόσο ήταν συντετριμμένη στο τελευταίο αντίο στον αδερφό της αποδεικνύοντας πως το αίμα νερό δε γίνεται.

Φωτογραφίες: NDP photo agency, Instagram

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Όλοι οι επώνυμοι που βρίσκονται στην κηδεία του στη Νίκαια