Ο άσος της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης ταξίδεψε πρόσφατα στη Μύκονο για το bachelor party του. Στο πλευρό του είχε τον αδερφό του, Βασίλη, αλλά και αρκετούς φίλους και συμπαίκτες από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Στο bachelor party του Έλληνα διεθνή βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Χρήστος Τζόλης, ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Χρήστος Ζαφείρης.

Στη φωτογραφία που ανέβηκε στα social media, η παρέα ποζάρει στην παραλία της Μυκόνου, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα χαλαρό και γιορτινό.

Ο 26χρονος επιθετικός έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο σε ηλικία τεσσάρων ετών από τους «Μπέμπηδες 2000» της Θεσσαλονίκης, τους οποίους ίδρυσε ο παλαίμαχος άσος του ΠΑΟΚ Παναγιώτης Κερμανίδης.

Εκεί έμεινε μέχρι τα 16 του, όταν και τον ζήτησε η γερμανική Μπόχουμ. Ταξίδεψε στη Γερμανία, με τους γονείς του αρχικά, και στη συνέχεια διέμεινε ως φιλοξενούμενος σε γερμανική οικογένεια. Η πορεία του ήταν αξιόλογη, γι’ αυτό και αργότερα τον ζήτησε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην οποία έμεινε για έναν χρόνο. Αμέσως μετά μετακόμισε στην Ολλανδία ως παίκτης της Βίλεμ, ενώ το 2021 πήρε μεταγραφή για την Άλκμααρ, όπου έμεινε για τρία χρόνια και έγινε ο πρώτος σκόρερ στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Η επόμενη μεταγραφή του ήταν στην Μπενφίκα, όπου υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο παίζοντας για πρώτη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Με ποδοσφαιρική αξία 25 εκατ. ευρώ, είναι πλέον ο πιο ακριβός Έλληνας ποδοσφαιριστής, αφήνοντας πίσω τον Κώστα Τσιμίκα της Λίβερπουλ με 22 εκατ. ευρώ και τον Κώστα Μαυροπάνο της Γουέστ Χαμ με 20 εκατ. ευρώ.

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Ποια είναι η Μαριάννα Σολκίδου που θα γίνει σύζυγός του;

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Η Μαριάννα Σολκίδου είναι η γυναίκα που εδώ και αρκετά χρόνια έχει κλέψει την καρδιά του.

Πέρα από μία εντυπωσιακή, ξανθιά κοπέλα είναι και μορφωμένη. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πτυχίο Οικονομικών, ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

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Η παραμυθένια πρόταση γάμου

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Τον περασμένο Ιούλιο, ο διεθνής επιθετικός δημιούργησε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι για να ζητήσει σε γάμο τη σύντροφό του, Μαριάννα Σολκίδου. Υπό τους ήχους του τραγουδιού της Lady Gaga & του Bradley Cooper “Shallow”, γονάτισε μπροστά της και της ζήτησε να τον παντρευτεί προσφέροντάς της ένα μονόπετρο δαχτυλίδι και μια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα.

Η Μαριάννα Σολκίδου συγκινημένη δέχθηκε και το ναι επισφραγίστηκε με ένα τρυφερό φιλί.

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Γάμος μετά από 10 χρόνια σχέσης

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Ο φορ της Μπενφίκα και η σύντροφός του ζουν πλέον μαζί στη Λισαβόνα, έχοντας συμπληρώσει δέκα χρόνια κοινής ζωής, καθώς η γνωριμία τους ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία. Με τη σχέση τους να έχει περάσει τη δοκιμασία του χρόνου, αποφάσισαν πως ήρθε η στιγμή να την επισφραγίσουν με τον γάμο και την υπόσχεση για τη δημιουργία της δικής τους οικογένειας.

Ο γάμος τους αναμένεται να γίνει σύντομα μέσα στο καλοκαίρι κι εκτός απροόπτου, επιθυμούν να τιμήσουν τον τόπο όπου μεγάλωσαν και γνωρίστηκαν, τη Θεσσαλονίκη, με τις πιθανότητες να συγκεντρώνονται στη Χαλκιδική για την τέλεση του μυστηρίου.

Η Μαριάννα Σολκίδου στέκεται διαρκώς στο πλευρό του, τόσο στις στιγμές των τραυματισμών όσο και στις πιο απαιτητικές περιόδους της καριέρας του, όπως ακριβώς κι εκείνος υπήρξε για εκείνη ένας σταθερός σύμμαχος σε κάθε της βήμα.

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Η Μαριάννα Σολκίδου από την Ολλανδία μέχρι την Πορτογαλία και τώρα στη Μπενφίκα, η αγάπη τους δεν έχει γνωρίσει αποστάσεις.

govastiletto.gr – Βαγγέλης Παυλίδης: Ο άσος της Μπενφίκα έκανε το bachelor party του στη Μύκονο