Έντονη προσωπική επίθεση εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντιας Γιαννακοπούλου, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Η φορτισμένη αντιπαράθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Γιαννακοπούλου, η οποία, μην αντέχοντας την πίεση των στιγμών, δάκρυσε.

Το επεισόδιο στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Αρχικά, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε στην εκπομπή του Ant1 «Καλημέρα Ελλάδα» ότι συνέβη ένα περιστατικό ανάμεσα στους δύο με τη βουλευτή να το διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Θέλετε να σας πω με τι αγωνία ήρθατε και με ρωτήσατε την επόμενη μέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ στο καφενείο της Βουλής, ‘αν έρχονται και άλλα’; Επειδή με προκαλείτε», είπε.

«Δεν ντρέπεστε; Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά. Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με μία χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε», του απάντησε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Δηλαδή διαψεύδετε ότι είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη αυτός που είναι προφυλακισμένος στην Κρήτη;», ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Έχετε έρθει σε αυτή την εκπομπή και ξεκινήσατε μία προσωπική επίθεση την οποία κλιμακώνετε τώρα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψεύδους σας. Δεν έχετε να μιλήσετε πολιτικά και εφευρίσκετε πράγματα. Να μας πείτε αν υπάρχουν και μάρτυρες. Δεν έχουμε καμία επαφή και βγαίνετε και λέτε δημοσίως κάτι τέτοιο; Ανακαλέστε τώρα», του είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Μην ταράζεστε, θα μάθετε να ακούτε…»

«Δεν ανακαλώ. Μην ταράζεστε, θα μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο, θα παίρνετε απαντήσεις», είπε, στη συνέχεια, ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Γελάστε όσο θέλετε κ. Λαζαρίδη. Αυτό δείχνει το επίπεδο της κουβέντας. Είστε ένας κινούμενος βούρκος και δεν θα μιλήσω για την ποιότητα ενός ανθρώπου που κοροϊδεύει πως έχει πτυχία», τόνισε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Μια χαρά πτυχίο έχω κ. Γιαννακοπούλου και μην μιλάτε εσείς με την οικογενειοκρατία σας, που γίνατε βουλευτής επειδή ήταν κι ο πατέρας σας. Θα ‘ρθείτε στο δικαστήριο να τα αποδείξετε όλα αυτά», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή τον πολιτικό βούρκο. Διαψεύδω κατηγορηματικά αυτόν τον βούρκο τον οποίο έβγαλε σήμερα ο άνθρωπος με τα ψεύτικα πτυχία», σημείωσε η κ. Γιαννακοπούλου.

Δάκρυσε η Νάντια Γιαννακοπούλου

Η Νάντια Γιαννακοπούλου ήταν εμφανώς συγχυσμένη μετά την επίθεση του βουλευτή της ΝΔ, δάκρυσε και είπε: «Όλα έχουν ένα όριο. Ήρθα να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχτεί τόση ψευδολογία».

Η ανακοίνωση μετά το επεισόδιο με τον Μακάριο Λαζαρίδη

«Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει. Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι’ αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα.

Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα “με αγωνία” για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα. Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί.

Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις.

Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία.

Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση. Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι’ αυτό.

Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.

Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του. Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές. Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο. Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία!»

Ποια είναι η Νάντια Γιαννακοπούλου

Η Κωνσταντίνα, όπως είναι το πλήρες όνομά της, Γιαννακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 1977, με την καταγωγή της να συνδέεται με τη Μεσσηνία. Είναι κόρη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Γιαννακόπουλου και μεγάλωσε έχοντας από νωρίς επαφή με την πολιτική ζωή.

Αφού ολοκλήρωσε τη μαθητική της φοίτηση στο Δημόσιο Λύκειο Καρέα, εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε. Στη συνέχεια, διεύρυνε τις ακαδημαϊκές της γνώσεις στη Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιώντας δύο μεταπτυχιακές σπουδές: στην Ευρωπαϊκή Πολιτική στο London School of Economics (LSE) και στο Εμπορικό & Τραπεζικό Δίκαιο στο University of Bristol.

Η επαγγελματική της πορεία στη δικηγορία ξεκίνησε το 2003. Συνεργάστηκε με δικηγορικές εταιρείες, αποκτώντας εμπειρία στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, αλλά και στις διεθνείς συμβάσεις.

Μια πιο ιδιαίτερη και λιγότερο προβεβλημένη πτυχή της πορείας της είναι η αγάπη της για τη μουσική, καθώς διαθέτει σπουδές στο κλασικό πιάνο. Παράλληλα, είναι πολυμερής γλωσσομαθής, ομιλώντας άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Από την ΠΑΣΠ στα έδρανα της Βουλής

Η πολιτική της δραστηριοποίηση άρχισε στα φοιτητικά της χρόνια. Το 1995 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και συμμετείχε στην ΠΑΣΠ Νομικής Αθηνών, ενώ αργότερα ανέλαβε οργανωτικές ευθύνες στη νεολαία του κόμματος.

Στο 7ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το 2005, εξελέγη στο Εθνικό Συμβούλιο, συγκαταλεγόμενη στα τρία νεότερα μέλη του. Στη συνέχεια συμμετείχε στη Γραμματεία Πολιτικών Νεολαίας και στον Τομέα Αποδήμου.

Στο Συνέδριο Επανίδρυσης της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ ήταν μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, υπεύθυνη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέλος του Προεδρείου. Ακολούθησε η συμμετοχή της στη Γραμματεία Εθελοντισμού, στην πορεία προς το 8ο Συνέδριο, όπου επανεξελέγη στο Εθνικό Συμβούλιο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των γυναικών υποψηφίων.

Η πρώτη υποψηφιότητά της στις εθνικές εκλογές ήρθε το 2007, στη Μεσσηνία, όπου αναδείχθηκε πρώτη επιλαχούσα. Τον Οκτώβριο του 2009 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, ενώ επανεξελέγη τον Μάιο του 2012.

Η εκλογή στη Δυτική Αθήνα

Από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2014, η Νάντια Γιαννακοπούλου υπηρέτησε ως γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τον Δεκέμβριο του 2015 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι την προεκλογική περίοδο του 2019.

Στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 εξελέγη στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, με την κοινοβουλευτική της παρουσία να συνεχίζεται μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023.

Στη διάρκεια της περιόδου 2019–2023 διετέλεσε υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Δικαιοσύνης και Β΄ αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο βιογραφικό της καταγράφεται επίσης θητεία ως κοινοβουλευτικής εκπροσώπου από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022.

Ο γάμος με τον Μάξιμο Μουμούρη και οι τρεις κόρες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maximos Moumouris (@maximilian_mour_)

Η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Μάξιμο Μουμούρη από το 2008 και μαζί έχουν αποκτήσει τρεις κόρες,

την Κατερίνα (γενν. 2008), την Ιωάννα (γενν. 2010) και τη Γκρατσιέλα (γενν. 2013).

Οι δυο τους γνωρίζονται από τα σχολικά τους χρόνια στην περιοχή του Καρέα, ενώ ξεκίνησαν επίσημα τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2002. Σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, τόσο η Νάντια Γιαννακοπούλου όσο και ο Μάξιμος Μουμούρης αναφέρονται συχνά στα περισσότερα από 24 χρόνια κοινής τους πορείας, τονίζοντας ότι ο γάμος τους μετά τα 30 ήταν η καλύτερη επιλογή της ζωής τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maximos Moumouris (@maximilian_mour_)

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη σημασία που έχει για εκείνον η οικογενειακή ζωή. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», με την Αθηναΐδα Νέγκα, είχε αναφέρει: «Ήθελα να κάνω οικογένεια, το έλεγα, μου άρεσε! Παντρευτήκαμε μετά τα 30 και είναι το καλύτερο που μου έχει συμβεί».

Μιλώντας για τη σύζυγό του και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη σχέση τους, είχε προσθέσει: «Νομίζω η Νάντια είναι ο μάστορας της σχέσης. Έχει αποκτήσει μια συνείδηση πολύ ωραία! Σηκώνω τα χέρια ψηλά».

Σε μεταγενέστερη τηλεοπτική συνέντευξη, στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews, ο Μάξιμος Μουμούρης αναφέρθηκε και στην κριτική που συνοδεύει τη δημόσια παρουσία τους. Εξήγησε ότι η εμπειρία τούς έχει βοηθήσει να επηρεάζονται λιγότερο από αρνητικά σχόλια, ενώ σημείωσε πως έχει μάθει από τη σύζυγό του να αναγνωρίζει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημόσια επικοινωνία.

Φωτογραφίες: NDP photo agency, Instagram

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