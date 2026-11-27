Από τη στιγμή που ο Luka Jovic πάτησε το πόδι του στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2025 για λογαριασμό της ΑΕΚ, τα φλας των φωτογράφων δεν στράφηκαν μόνο στον Σέρβο διεθνή επιθετικό.

Στο πλευρό του, σε κάθε σημαντικό σταθμό της καριέρας του – από τη Μαδρίτη και το Μιλάνο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια – βρίσκεται μια γυναίκα που ξέρει πολύ καλά πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα και να χτίζει τη δική της, αυτόνομη αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας.

Ο λόγος για τη Sofija Milosevic, το διάσημο μοντέλο και επιχειρηματία από τη Σερβία, που έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο μιας από τις πιο λαμπερές παρουσίες στις ευρωπαϊκές εξέδρες.

Από τα 14 στις διεθνείς πασαρέλες

Γεννημένη στις 18 Μαρτίου 1991 στο Βελιγράδι, η Sofija Milosevic δεν άργησε να ξεχωρίσει για τη φυσική της ομορφιά και την επιβλητική της παρουσία. Με ύψος 1,77 μ., εκφραστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά, ανακαλύφθηκε από κυνηγό ταλέντων σε ηλικία μόλις 14 ετών. Εκείνη η τυχαία συνάντηση αποτέλεσε το εισιτήριό της για ένα κόσμο γεμάτο λάμψη, απαιτήσεις και αδιάκοπα ταξίδια.

Πολύ γρήγορα, τα σύνορα της πατρίδας της αποδείχθηκαν μικρά για το ταλέντο της. Αφού συνεργάστηκε με κορυφαίους Σέρβους σχεδιαστές, η Sofija έκανε το μεγάλο άλμα στις πρωτεύουσες της παγκόσμιας μόδας, το Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη. Εκεί περπάτησε στις πασαρέλες και πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες διεθνών οίκων και αναγνωρισμένων δημιουργών, όπως η Diesel και ο εκκεντρικός Αμερικανός σχεδιαστής Jeremy Scott. Παράλληλα, το πρόσωπό της φιλοξενήθηκε σε εξώφυλλα και editorials διεθνών περιοδικών μόδας και lifestyle, εδραιώνοντας τη φήμη της ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των Βαλκανίων.

Εκτός από το μόντελινγκ, η Milosevic δοκίμασε τις δυνάμεις της και στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς σερβικές παραγωγές, όπως η σειρά «My Father’s Murderers» και η κινηματογραφική επιτυχία «Hotel Belgrade», αποδεικνύοντας ότι διαθέτει πολυδιάστατη καλλιτεχνική φύση.

Η επιχειρηματική στροφή και το brand «Sofi Milo»

Η Sofija Milosevic δεν αρκέστηκε ποτέ στον ρόλο της μούσας άλλων δημιουργών. Με έντονο επιχειρηματικό ένστικτο και βαθιά γνώση της αισθητικής, αποφάσισε να μετουσιώσει την εμπειρία της στις διεθνείς πασαρέλες σε ένα δικό της εγχείρημα. Κάπως έτσι γεννήθηκε το brand ρούχων Sofi Milo, το οποίο φέρει τη δική της υπογραφή και φιλοσοφία.

Οι συλλογές της απευθύνονται στη σύγχρονη, δυναμική γυναίκα που θέλει να ξεχωρίζει. Με έμφαση στα βραδινά φορέματα, τις cocktail εμφανίσεις και τις ιδιαίτερες περιστάσεις, τα σχέδιά της συνδυάζουν τις θηλυκές γραμμές, τα πολυτελή υφάσματα – όπως το βελούδο, η δαντέλα και το σατέν – και μια δόση ανεπιτήδευτου glamour.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram SOFIA MILO, όπου αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, η ίδια αποτελεί την καλύτερη πρέσβειρα των δημιουργιών της, εμπνέοντας καθημερινά γυναίκες για το στυλ και την αυτοπεποίθησή τους.

Ένας θυελλώδης έρωτας και η οικογένεια πάνω απ’ όλα

Η προσωπική της ζωή απασχολούσε ανέκαθεν τα μέσα ενημέρωσης της Σερβίας, όμως η συνάντησή της με τον Luka Jovic το καλοκαίρι του 2019 έμελλε να αλλάξει τα πάντα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου, σε μια περίοδο που ο Σέρβος φορ έκανε το μεγάλο βήμα της μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αν και αρχικά προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η χημεία τους ήταν αδύνατο να κρυφτεί.

Τον Αύγουστο του 2020, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στο Κάπρι της Ιταλίας, ο Jovic τής έκανε πρόταση γάμου, επισφραγίζοντας την αγάπη τους. Η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τον ερχομό των δύο γιων τους: του Aleksej, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, και του Teodor, που ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2022 στη Μαδρίτη.

Παράλληλα, η Sofija διατηρεί εξαιρετική σχέση και με τον μεγαλύτερο γιο του ποδοσφαιριστή, τον David, από την προηγούμενη σχέση του, στηρίζοντας έμπρακτα τον ρόλο του Luka ως αφοσιωμένου πατέρα.

Σε συνεντεύξεις της, η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες και τις θυσίες που απαιτεί η ζωή στο πλευρό ενός κορυφαίου αθλητή, τονίζοντας πως η οικογένεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να υπερασπιστεί δημόσια τον σύντροφό της σε δύσκολες επαγγελματικές στιγμές, λειτουργώντας ως το απόλυτο στήριγμά του.

Η νέα ζωή στην Αθήνα και η λάμψη στην OPAP Arena

Η μετακόμιση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 σηματοδότησε ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για την οικογένεια Jovic-Milosevic.

Ο Luka Jovic βρήκε στην ΑΕΚ το ιδανικό περιβάλλον για να ξεδιπλώσει το εκτελεστικό του ταλέντο, οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή και γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της «Ένωσης».

Από την πλευρά της, η Sofija προσαρμόστηκε αμέσως στους ρυθμούς της ελληνικής πρωτεύουσας. Είτε απολαμβάνοντας χαλαρές οικογενειακές βόλτες στα νότια προάστια και τη Γλυφάδα με τα παιδιά τους, είτε φωτογραφίζοντας τις νέες της συλλογές με φόντο το αθηναϊκό φως, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παραμονής της στη χώρα μας.

Και φυσικά, κάθε φορά που δίνει το «παρών» στις κερκίδες της OPAP Arena για να εμψυχώσει τον αγαπημένο της, καταφέρνει να κλέβει την παράσταση, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα και το ποδόσφαιρο μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά.

govastiletto.gr – Luka Jovic & Sofija Milosevic: Σπάνια εμφάνιση στη Γλυφάδα μαζί με τα δύο παιδιά τους