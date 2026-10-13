Μπορεί η Άννα Βίσση να συνδέεται με τη Δήμητρα Κούστα μέσα από μια στενή προσωπική, οικογενειακή αλλά και επαγγελματική σχέση, όμως στο πλευρό της επιχειρηματία βρίσκεται πάντα ακόμη μία γυναίκα που κινείται με διακριτικότητα.

Ο λόγος για την αδελφή της, Τάνια Μέρμηγκα, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και αφοσιωμένους ανθρώπους στο περιβάλλον της.

Ποια είναι η Τάνια Μέρμηγκα

Η Τάνια Μέρμηγκα κατέχει τη θέση της Deputy HR Manager στη Danaos Shipping, τον ναυτιλιακό κολοσσό του συζύγου της αδελφής της, Γιάννη Κούστα. Πέρα όμως από τους οικογενειακούς δεσμούς, η ίδια έχει αποδείξει την αξία της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που έχουν κάνει όλο το περιβάλλον της εταιρείας να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για εκείνη.

Η Τάνια Μέρμηγκα έχει ξεχωρίσει μέσω δύο σημαντικών πρωτοβουλιών CSR (Corporate Social Responsibility) τονίζοντας την αφοσίωσή της στην ευημερία των εργαζομένων και τη συμβολή της σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρώτον, το πρόγραμμα «Danaos Wellness», μια εσωτερική πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που εστιάζει στην ενίσχυση της υγείας και του well-being των ανθρώπων της εταιρείας.

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Σεμινάρια ψυχικής υγείας και διατροφής, εξατομικευμένη διατροφική συμβουλευτική 1:1 και αθλητικές ομάδες της Danaos (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ιστιοπλοΐα). Επιπλέον, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει οικονομικά μέτρα, όπως η επιδότηση συνδρομών γυμναστηρίου και η παροχή υγιεινών σνακ στον χώρο εργασίας.

Το project «Danaos Students Onboard»

Η δραστηριότητά της όμως δεν σταμάτησε στους τοίχους των γραφείων. Η Τάνια Μέρμηγκα σχεδίασε και υλοποίησε το εξωτερικό project «Danaos Students Onboard» σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Marine Science and Technology Management.

Το project «Danaos Students Onboard» περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών για φοιτητές σε πλοία της Danaos, προσφέροντάς τους firsthand εμπειρία και εικόνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου ήταν ιδιαίτερα θετικά. Οι σπουδαστές ανέφεραν σημαντικές εκπαιδευτικές εμπειρίες και εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την ευκαιρία να εφαρμόσουν θεωρητικές γνώσεις σε ένα πραγματικό περιβάλλον.

Από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο shipping

Η επιτυχία της Τάνιας Μέρμηγκα στη Danaos μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς διαθέτει ένα εξαιρετικά δυνατό βιογραφικό.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από το City University of London και πτυχίου Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η προηγούμενη εμπειρία της περιλαμβάνει ρόλους σε media agencies στο Λονδίνο, διαχειριζόμενη πελάτες όπως οι Barclays, Johnson & Johnson και Marks & Spencer. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, υπηρέτησε ως επιστημονική συνεργάτης του Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

Με πληροφορίες από το marketingweek.gr

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