Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, για μια διήμερη επίσκεψη υψηλής γεωπολιτικής και στρατηγικής σημασίας. Κεντρικός σταθμός της επίσκεψής του είναι η διεξαγωγή του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον κ. Ρούμπιο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Την Τετάρτη (7/10) ξεκίνησε τις επίσημες συναντήσεις του στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κ. Γεραπετρίτη, ενώ έχει προγραμματιστεί και συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο «Υπουργός των Πάντων», έχει πολλές αρμοδιότητες στην κυβέρνηση Trump, υπηρετώντας επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και επικεφαλής αρχειοφύλακας των Εθνικών Αρχείων.

Ο Μαρκο Ρούμπιο σε ρόλο DJ

Με αφορμή την επίσκεψή του στη χώρα μας αξίζει να θυμηθούμε και τα διαφορετικά καθήκοντα του Μαρκο Ρούμπιο, αυτά του…DJ σε γάμους!

Ναι καλά ακούσατε! Πριν λίγους μήνες ο ισχυρός υπουργός των ΗΠΑ ανέλαβε να διασκεδάσει τους καλεσμένους σε γάμο. Τον Ρούμπιο «κάρφωσε» με ανάρτησή του, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ο οποίος βρέθηκε σε έναν γάμο.

«ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ — Ο σπουδαίος υπουργός Εξωτερικών μας @MarcoRubio κάνει και τον DJ σε γάμους! Εδώ τον βλέπουμε σε δράση απόψε σε έναν οικογενειακό γάμο… Πάμεεεεε!!!» έγραψε στο X ο Σκαβίνο.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding… Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 https://t.co/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Προσωπική ζωή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jeanette D. Rubio (@jeanettedrubio)

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είναι παντρεμένος από τις 27 Οκτωβρίου 1998 με την Τζανέτ Ντουσντέμπες Ρούμπιο (Jeanette Dousdebes Rubio).

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τέσσερα παιδιά: τη Ντανιέλα, την Αμάντα, τον Ντομινίκ και τον Άντονι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jeanette D. Rubio (@jeanettedrubio)

Η γνωριμία και το ειδύλλιο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jeanette D. Rubio (@jeanettedrubio)

Γνωρίστηκαν σε εφηβική ηλικία στο West Miami και ήταν μαζί για 7 χρόνια πριν παντρευτούν. Ο Ρούμπιο της έκανε πρόταση γάμου στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Η Τζανέτ γεννήθηκε στο Μαϊάμι από Κολομβιανούς μετανάστες γονείς. Στα νιάτα της εργάστηκε ως αεροσυνοδός/τραπεζικός υπάλληλος, ενώ το 1997 υπήρξε μαζορέτα (cheerleader) για την ομάδα NFL Miami Dolphins.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jeanette D. Rubio (@jeanettedrubio)

Παρά την πολιτική καριέρα του συζύγου της, η ίδια περιγράφεται ως εσωστρεφής και προτιμά να κρατά την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η οικογένεια ζει μόνιμα στο West Miami της Φλόριντα.

Κοινωνικό Έργο

Η οικογένεια δίνει μεγάλη έμφαση στη χριστιανική πίστη, συνδυάζοντας την καθολική και την ευαγγελική παράδοση, και διοργανώνουν εβδομαδιαίες μελέτες της Βίβλου στο σπίτι τους. Η Τζανέτ εργάζεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν ευάλωτα παιδιά, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση του human trafficking.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jeanette D. Rubio (@jeanettedrubio)

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