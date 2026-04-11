Τζένη Κατσίγιαννη επιστρέφει δυναμικά με μια επανεκτέλεση που έχει ήδη γίνει viral. Η ερμηνεύτρια καταφέρνει να συνδυάσει αριστοτεχνικά τις ηπειρώτικες καταβολές με τον σύγχρονο λαϊκό ήχο, δημιουργώντας ένα άκρως ενδιαφέρον μουσικό αποτέλεσμα που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Η τραγουδίστρια παρουσιάζει το «Πες Μου Πώς σε Λένε», σε μουσική του Κώστα Τζήμα και στίχους του Κώστα Τζήμα και Δόκιμου Χαραλάμπους, υπό την ενορχήστρωση του Κώστα Καζιακούρα και με remix-mastering του Κωνσταντίνου Παντζή.

Πριν ακόμα κυκλοφορήσει στο Youtube, το τραγούδι που επανεκτέλεσε η Τζένη Κατσίγιαννη προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζοντας γρήγορα το ενδιαφέρον του κόσμου. Συγκεκριμένα, πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να ντύσουν βίντεό τους με τους ήχους του κομματιού που ενώνει το δημοτικό τραγούδι με τον σύγχρονο ρυθμό.

Ποια είναι η Tζένη Κατσίγιαννη

Η αγάπη για το δημοτικό τραγούδι είναι υπόθεση οικογενειακή για την Τζένη Κατσίγιαννη. Με καταγωγή από το Βαλτεσίνικο Αρκαδίας, η ερμηνεύτρια συνεχίζει επάξια την παράδοση του αείμνηστου πατέρα της, Φώτη Κατσίγιαννη. Μαζί με τον αδερφό της, Γιάννη, κρατούν ζωντανή τη μουσική κληρονομιά της οικογένειας, με την Τζένη να κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα πριν καν κλείσει τα 18.

Θυμούμενη την αφετηρία της, Τζένη Κατσίγιαννη είχε πει σε συνέντευξή της: «Ιδιαίτερες δυσκολίες στα πρώτα μου βήματα, δεν συνάντησα, και αυτό γιατί ξεκίνησα δίπλα στον αδερφό μου, Γιάννη Κατσίγιαννη, ο οποίος είχε ήδη, μία πάρα πολύ καλή πορεία στον χώρο, και ένα όνομα. Η μόνη δυσκολία, ήταν η προσαρμογή και η γνωριμία με τη νύχτα, και στην ηλικία που ήμουν εγώ τότε, δεν ήταν εύκολο, να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις, που για μένα, ήταν πρωτόγνωρες».

