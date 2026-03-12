Η Βίκυ Σάφρα αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη ελληνική παρουσία στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2026. Αν και το ευρύ κοινό στην Ελλάδα ελάχιστα γνωρίζει για εκείνη, η περιουσία της, που αγγίζει τα 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια, την τοποθετεί στο Νο94 της παγκόσμιας κατάταξης. Μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, ηγείται ενός τραπεζικού κολοσσού διεθνούς βεληνεκούς, κατέχοντας επάξια τον τίτλο της πλουσιότερης Ελληνίδας στον κόσμο.

Παρά τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, η ζωή της χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα και χαμηλό προφίλ.

Πάμε να γνωρίσουμε την Ελληνίδα billionaire

Η διαδρομή της Βίκυς Σάφρα ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, πριν η οικογένειά της αναζητήσει νέες προοπτικές στη Βραζιλία. Σε αυτή τη νέα πατρίδα, η μοίρα την έφερε κοντά στον Τζόζεφ Σάφρα, τον επιτυχημένο τραπεζίτη λιβανικής καταγωγής, με τον οποίο συμπορεύτηκε στη δημιουργία μιας παγκόσμιας επιχειρηματικής δυναστείας.

Το 1969, όταν εκείνη ήταν μόλις 17 ετών, παντρεύτηκαν. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά και δεκατέσσερα εγγόνια. Μετά τον θάνατο του συζύγου της το 2020, η Βίκυ Σάφρα κληρονόμησε την τεράστια περιουσία του, γεγονός που την έφερε στη λίστα του Forbes.

Το ζευγάρι έζησε για πολλά χρόνια στη Βραζιλία, ενώ τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Ελβετία. Παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά τους αλλά και στο φιλανθρωπικό έργο που ανέπτυσσαν.

Οι επιχειρήσεις της οικογένειας Σάφρα

Ο Τζόζεφ Σάφρα ήταν ιδιοκτήτης της Banco Safra, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της Βραζιλίας. Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας Σάφρα ξεκινά από τον 19ο αιώνα, όταν χρηματοδοτούσαν καραβάνια εμπόρων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με την πάροδο των χρόνων, οι δραστηριότητές τους επεκτάθηκαν σημαντικά, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού ομίλου με διεθνή παρουσία.

Η Banco Safra ανέπτυξε δραστηριότητες σε μεγάλες οικονομίες του κόσμου, δημιουργώντας θυγατρικές μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελβετία. Παράλληλα, η οικογένεια επένδυσε σε εμβληματικά ακίνητα διεθνώς, όπως το ιστορικό κτίριο Gherkin στο Λονδίνο, καθώς και σε πολυτελή ακίνητα στη Νέα Υόρκη. Η επενδυτική στρατηγική τους βασίστηκε σε ένα συντηρητικό αλλά σταθερά αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο.

Για την Βίκυ Σάφρα, οι επενδύσεις δεν αποτελούσαν απλώς μια μέθοδο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και έναν τρόπο να επηρεάσει τον αστικό χώρο και να αφήσει ένα μόνιμο αποτύπωμα στην οικονομική ιστορία.

Η περιουσία της προέρχεται κυρίως από τον τραπεζικό όμιλο που δημιούργησε ο σύζυγός της Τζόζεφ Σάφρα, ο οποίος πέθανε το 2020.

Ζει στην Ελβετία

Τα τελευταία χρόνια η Βίκυ Σάφρα περνά τον περισσότερο χρόνο της στην Ελβετία, στην περιοχή του Crans-Montana, έναν προορισμό που προτιμούν πολλοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Παράλληλα διατηρεί κατοικίες και στη Βραζιλία, ανάμεσά τους και την περίφημη έπαυλη της οικογένειας στο Σάο Πάολο. Το Mansão Safra, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά σπίτια της χώρας, με περισσότερα από 100 δωμάτια και κήπους που θυμίζουν ευρωπαϊκά ανάκτορα.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, σημαντικό κομμάτι της δράσης της αφορά τη φιλανθρωπία.

Ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation», το οποίο στηρίζει οικονομικά νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις τέχνες. Το ίδρυμα έχει συμβάλει επίσης στην αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και στη διατήρηση σημαντικών έργων τέχνης, συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειας στη στήριξη του πολιτισμού.

Γιατί μένει μακριά από τη δημοσιότητα

Το Bloomberg έχει χαρακτηρίσει τη Βίκυ Σάφρα ως «διακριτική φύλακα μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας». Παρά τη μεγάλη οικονομική επιρροή της οικογένειας, το βασικό τους δόγμα ήταν ότι οι ίδιοι δεν πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Η ίδια στάση συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Προτιμά να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά βρίσκεται στο επίκεντρο μιας οικονομικής αυτοκρατορίας που εκτείνεται σε τέσσερις ηπείρους και συνεχίζει να επηρεάζει το διεθνές τραπεζικό σύστημα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της, είτε μόνη είτε μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, ήταν πάντα περιορισμένες, αλλά κάθε φορά προκαλούσαν έντονο ενδιαφέρον.

Ένας από τους σημαντικούς λόγους που απέφευγαν τη δημοσιότητα ήταν η ασφάλεια. Η Βραζιλία, όπου έζησαν για πολλές δεκαετίες, αλλά και η εβραϊκή καταγωγή της οικογένειας θεωρήθηκαν παράγοντες που απαιτούσαν αυξημένη προστασία.

Σύμφωνα με έναν αστικό μύθο, η προσωπική φρουρά του ζευγαριού, των τεσσάρων παιδιών τους και των δεκατεσσάρων εγγονιών τους αποτελούνταν από άτομα εκπαιδευμένα από τη Μοσάντ ή από πρώην μέλη της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας.

Τα 4 παιδιά της

Η Βίκυ Σάφρα και τα τέσσερα ενήλικα παιδιά της κληρονόμησαν την τεράστια περιουσία της οικογένειας μετά τον θάνατο του τραπεζίτη Τζόζεφ Σάφρα τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο μεγαλύτερος γιος της, ο 49χρονος Τζέικομπ Σάφρα, έχει την ευθύνη της ελβετικής τράπεζας J. Safra Sarasin, της Safra National Bank στη Νέα Υόρκη, καθώς και των διεθνών ακινήτων της οικογένειας.

Ο Ντέιβιντ Σάφρα, 40 ετών, διαχειρίζεται τη Banco Safra στη Βραζιλία και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της J. Safra Group στη χώρα.

Τον Μάρτιο του 2025 η J. Safra Sarasin συμφώνησε να αποκτήσει περίπου το 70% της Saxo Bank της Δανίας, σε μια συμφωνία αξίας σχεδόν 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα άλλα δύο παιδιά της, ο Αλμπέρτο και η Έσθερ, πούλησαν τα μερίδιά τους στον οικογενειακό όμιλο στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Safra το 2024 και στις αρχές του 2025 αντίστοιχα, χωρίς να γίνουν γνωστά τα ποσά των συναλλαγών.

Η 73χρονη επιχειρηματίας και η οικογένειά της, με εκτιμώμενη περιουσία 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δραστηριοποιούνται κυρίως στον τραπεζικό τομέα, ενώ η ίδια έχει γίνει περισσότερο γνωστή για τη φιλανθρωπική της δράση παρά για την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Παρότι η ζωή της εξελίχθηκε κυρίως εκτός Ελλάδας, η ίδια δεν έχει αποκοπεί από τις ρίζες της. Διατηρεί την ελληνική υπηκοότητα, μιλά τη γλώσσα και επισκέπτεται τη χώρα, ενώ συχνά δηλώνει υπερήφανη για την καταγωγή της.

govastiletto.gr -Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα αστρονομικά ποσά που κερδίζει – 4ος στη λίστα Forbes με 99,1 εκατ. δολάρια