Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του έζησε ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, καθώς η κόρη του, Ζήνα, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Franck Zaragoza, ύστερα από 12 χρόνια σχέσης.

Το μυστήριο του γάμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, ενώ ακολούθησε δεξίωση στον κήπο της οικίας του τραγουδιστή στη Βούλα.

Η Ζήνα και ο σύζυγός της είναι μαζί εδώ και 12 χρόνια. Αν και είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν νωρίτερα στον γάμο, η πανδημία του κορωνοϊού ανέβαλε δύο φορές τα σχέδιά τους.

Όπως θα δείτε η Ζήνα Αρβανιτίδη επέλεξε για την ημέρα του γάμου της ένα ρομαντικό νυφικό με στράπλες γραμμή και εντυπωσιακό όγκο στη φούστα, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μακρύ πέπλο.

Η κόρη του Πασχάλη δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στην οποία απεικονίζεται μέσα από το αυτοκίνητο, φορώντας το νυφικό της.

«Yesterday was special», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της.

Η κλασική αλλά ταυτόχρονα αριστοκρατική γραμμή του νυφικού ανέδειξε μοναδικά τη φινέτσα της.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η ποιότητα των υφασμάτων και η άψογη εφαρμογή του Brides by Politia Tennis Club επιβεβαίωσαν για ακόμα μία φορά γιατί αποτελεί σταθερά τον αγαπημένο προορισμό για κάθε νύφη που θέλει να κλέψει την παράσταση.

Το ντουέτο του Πασχάλη με την κόρη του

Από τη γαμήλια δεξίωση δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει το τραγούδι. Ο Πασχάλης πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε για την κόρη του, χαρίζοντας στους καλεσμένους μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή.

Οι διάσημοι καλεσμένοι

Στη λαμπερή βραδιά έδωσαν το «παρών» πολλοί στενοί φίλοι και γνωστές προσωπικότητες.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν η τραγουδίστρια, Σοφία Αρβανίτη που ανέβασε σχετικό στιγμιότυπο με το ζευγάρι, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, οικείος οικογενειακός φίλος από το 1969 και νονός της Ζήνας, συνοδευόμενος από όλη την οικογένειά του, αλλά και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τη σύζυγό του, με τους οποίους διατηρούν στενούς οικογενειακούς δεσμούς από τη δεκαετία του ’80.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης Νικόλαος Τσιαρτσιώνης με τη σύζυγό του, η Τζοβάνα Φραγκούλη με τη μητέρα της Λιάνα Πατέρα, η Σοφία Αρβανίτη, καθώς και οι ιστορικοί παραγωγοί της ελληνικής δισκογραφίας Φίλιππος Παπαθεοδόρου και Νίκος Δουλάμης.

Ποια είναι η Ζηνοβία Αρβανιτίδη

Μπορεί οι περισσότεροι να γνώρισαν τη Ζηνοβία Αρβανιτίδη μέσα από το ντουέτο «Καταπληκτικοί» στο πλάι του πατέρα της, Πασχάλη, η ίδια όμως έχει διαγράψει τη δική της αυτόνομη πορεία στον κόσμο της μουσικής. Αφήνοντας πίσω τα πρώτα εκείνα βήματα της νεανικής της ηλικίας, εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη δημιουργό, εστιάζοντας κυρίως στη σύνθεση και διαμορφώνοντας ένα εντελώς προσωπικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Έχει σπουδάσει πιάνο, αρμονία, φούγκα και μουσική τεχνολογία και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη μουσική σύνθεση. Ζει στο Μπορντό από το 2015, όπου χτίζει την καριέρα της συνεργαζόμενη, μεταξύ άλλων, με κολοσσούς όπως η Universal Production Music.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και διατηρώντας σταθερά χαμηλό προφίλ, έχει αφιερωθεί στη μουσική και στη σύνθεση, με τη δουλειά της να ταξιδεύει πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας στην οποία ζει και δραστηριοποιείται.

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Μία από τις σημαντικότερες αναγνωρίσεις της ήρθε μέσα από τη NASA, η οποία επέλεξε μουσική της για να «ντύσει» εκπαιδευτικό της βίντεο. Συγκεκριμένα, η σύνθεσή της «Wonders of the Earth» χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο που αφορούσε την επισκευή του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble.

Η 50χρονη μουσικοσυνθέτρια, η οποία έχει ακολουθήσει τη δική της πορεία στον χώρο, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον 38χρονο Γάλλο συνθέτη και παραγωγό, ο οποίος καλλιτεχνικά είναι γνωστός ως Ocoeur.

Ο Zaragoza γεννήθηκε το 1988 και έχει ως βάση το Μπορντό. Δραστηριοποιείται στη σύνθεση ηλεκτρονικής και ambient μουσικής, έχοντας κυκλοφορήσει προσωπικές δισκογραφικές δουλειές.

Η σχέση της Ζήνας με τον Franck Zaragoza βασίζεται στην κοινή τους ενασχόληση και αγάπη για τη μουσική.

Όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια επιλέγει συνειδητά να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, προτιμώντας να μιλά αποκλειστικά μέσα από το έργο της. Η μουσική σύνθεση παραμένει ο πυρήνας της δημιουργικότητάς της, ενώ η ίδια συνεχίζει να δοκιμάζει νέες ιδέες, να πειραματίζεται και να εξερευνά διαφορετικούς τρόπους έκφρασης στον καλλιτεχνικό της δρόμο.

Η Ζήνα Αρβανιτίδη σε μια πολύ συγκινητική ερμηνεία!

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Σάλος με τα σχόλια για τον γάμο της κόρης του Πασχάλη

Οι εικόνες από τον γάμο της κόρης του Πασχάλη έκαναν τον γύρο των social media, ωστόσο δεν έλειψαν και τα σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ανάμεσα στις ευχές για τη σημαντική αυτή μέρα, δεν έλειψαν και οι αναφορές στο λεγόμενο «στιγμιαίο λάθος» — μια ατάκα που συνοδεύει τον τραγουδιστή εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για σχόλια που γύρισαν τον χρόνο πίσω, φέρνοντας στο προσκήνιο την υπόθεση με το εκτός γάμου παιδί του Πασχάλη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση πολλών χρηστών, που τη χαρακτήρισαν άστοχη και προσβλητική, σημειώνοντας πως δεν είχε καμία θέση σε μια αμιγώς οικογενειακή γιορτή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά γεγονότα που έχουν συμβεί αρκετά χρόνια πριν. Πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους σχόλια δεν έχουν θέση κάτω από αναρτήσεις που αφορούν έναν γάμο και μία τόσο προσωπική οικογενειακή στιγμή, ανεξάρτητα από όσα είχαν προηγηθεί.

Η πολυσυζητημένη φράση «στιγμιαίο λάθος» καθιερώθηκε από τις δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του Πασχάλη, όταν κλήθηκε να απαντήσει για την εξωσυζυγική του σχέση. Ο τραγουδιστής είχε ξεκαθαρίσει επανειλημμένα πως ο χαρακτηρισμός αυτός αφορούσε αποκλειστικά την ερωτική πράξη και σε καμία περίπτωση το παιδί που ήρθε στον κόσμο.

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