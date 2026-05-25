Ανάμεσα στους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το T-Center το βράδυ της Κυριακής (24/5) ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής βρέθηκε στις κερκίδες για να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα, ζώντας από κοντά τον ιστορικό τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μαζί με όλο το γήπεδο, γιόρτασε με την ψυχή του τον μεγάλο θρίαμβο και την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Κατά την άφιξή του στο γήπεδο, τον συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες, κι ενώ στην αρχή έδειχνε αρκετά ευδιάθετος, όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και τον θέλουν σε σχέση με τη Ματίνα Ζάρα, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. «Ποια είναι τα διάφορα δημοσιεύματα; Για πες μου. Μη τα λέμε αυτά ρε παιδιά. Μια χαρά είμαι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια με τη στάση του, έχει αποδείξει ότι θέλει να προστατεύει την προσωπική του ζωή γι’ αυτό και ελάχιστες είναι οι φορές που έχει εμφανιστεί με κάποια σχέση του δημόσια.

govastiletto.gr – Νίκος Οικονομόπουλος: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με τη Ματίνα Ζάρα