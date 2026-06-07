Στα δικαστήρια οδηγείται πλέον η πολύκροτη υπόθεση ανάμεσα στον Στάθη Σχίζα και τον λογαριασμό Soula Glamorous, τρία χρόνια μετά την αρχική νομική προσφυγή. Ήταν το 2023 όταν ο πρώην παίκτης του “Survivor All Star”, αμέσως μετά την αποχώρησή του, ήρθε αντιμέτωπος με μια σειρά από επιθετικές αναρτήσεις εις βάρος του και αποφάσισε να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άγγελου Βουράκη στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται”, η έρευνα των Αρχών απέδωσε καρπούς, καθώς ταυτοποιήθηκε ο διαχειριστής του προφίλ.

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