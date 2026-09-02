Το καλοκαίρι του 2026 σημαδεύτηκε από σημαντικές απώλειες στον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και της δημόσιας ζωής. Σπουδαίες προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη μουσική, το θέατρο και την τηλεόραση ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους, αφήνοντας πίσω τους μια βαριά παρακαταθήκη.

Στο αφιέρωμα αυτό, αποτίουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που αποχαιρετήσαμε το φετινό καλοκαίρι, κρατώντας ζωντανό το έργο και τη μνήμη τους.

Δημήτρης Κόκοτας, ετών 57

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια, την Τρίτη 25 Αυγούστου, μετά από μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του που κράτησε περίπου δυόμισι χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US». Από τότε παρέμενε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνοντας τη δική του μάχη.

Η κηδεία του έγινε την Παρασκευή 28 Αυγούστουστον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή του στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Νίκος Καλογερόπουλος, ετών 74

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 9 Αυγούστου, σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ξεχωριστή διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε μία από τις ιδιαίτερες φυσιογνωμίες της ελληνικής υποκριτικής, με συμμετοχές σε εμβληματικές ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα», το «Ρεμπέτικο» και η «Λούφα και Παραλλαγή», ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό και μέσα από το «Κάμπινγκ». Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, το σενάριο, την ποίηση και το τραγούδι, ακολουθώντας μέχρι το τέλος έναν βαθιά προσωπικό δρόμο στην τέχνη και στη ζωή.

Το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο είπαν το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Αυγούστου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, που βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να τον αποχαιρετήσουν.

Λάκης Χαλκιάς, ετών 82

Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζοντας πρόβλημα υγείας. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του με επίσημη ανακοίνωση στα social media.

Με δημόσια δαπάνη πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην πολύτιμη προσφορά του σπουδαίου ερμηνευτή στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.

Τζων Τίκης, ετών 80

Ο τραγουδιστής Τζων Τίκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Οι δύο κόρες του έκαναν γνωστό το δυσάρεστο γεγονός μέσα από την επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Μαίρη Λίντα, ετών 90

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στο μουσικό στερέωμα.

Τα τελευταία χρόνια, η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια έδινε μάχη με προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών τα τελευταία 8 χρόνια.

Λορέντζο Καριέρε, ετών 51

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν τόσο μέσα από την τηλεοπτική του πορεία όσο και στην προσωπική του ζωή.

Ο γιος της θρυλικής Ματούλας και του Ρομπέρτο Καριέρε, που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική τηλεόραση μέσα από το ιστορικό «Bar» του Mega το 2002, έδινε αθόρυβα τη δική του μάχη, καθώς τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Λορέντζο Καριέρε υπήρξε εδώ και αρκετά χρόνια παντρεμένος με το πρώην στέλεχος του Mega, Έλενα Κατραβά και μαζί έχουν απέκτησαν δύο γιους τον 19χρονο σήμερα Αλεσάντρο και τον 17χρονο Ρομπέρτο, που έχει το όνομα του παππού του.

Μάρω Κοντού, ετών 92

Η Μάρω Κοντού, μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Η “ψηλή του κινηματογράφου”, η “Κυρία του ελληνικού κινηματογράφου”, ή αλλιώς η αγαπημένη “Δεσποινίς Μαργαρίτα” και, φυσικά, η ατίθαση “Κυρία Κοκοβίκου“, όπως και αν αποκαλέσεις τη Μάρω Κοντού ήταν, σίγουρα, μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς.

Ξεκίνησε την καριέρα το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου όπου παρέμεινε μέχρι το 1958 και πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μάρω Κοντού (@maro_kontou)

Τάκης Παναγόπουλος, ετών 91

Ο Τάκης Παναγόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική διαδρομή στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του με λόγια γεμάτα εκτίμηση και σεβασμό για την πολυετή προσφορά του στον χώρο της υποκριτικής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Μιχάλης Μόσιος, ετών 79

Ο Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη 1 Ιουλίου σε ηλικία 79 ετών.

Ο Μιχάλης Μόσιος είχε μείνει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου με τον ρόλο του «Ταμτάκου». Aντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούσαν μπορούσαν να κάνουν δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση, καθώς ο Μιχάλης Μόσιος, αγαπούσε πολύ τα ζώα.

Bασίλης Λεβέντης, ετών 75

O Bασίλης Λεβέντης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και τους τελευταίους 2 μήνες βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που βρέθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του διαδρομής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, για να του πουν το τελευταίο «αντίο», το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

Σωτήρης Τσόγκας, ετών 75

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σωτήρης Τσόγκας, «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Κοιμητήριο του Ζωγράφου σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης.

Η Μαίρη Ραζή που έζησε μαζί του 44 ολόκληρα χρόνια, εμφανίστηκε συντετριμμένη μη μπορώντας να πιστέψει ότι ο άνθρωπός της, το στήριγμά της για πάνω από τέσσερις δεκαετίες έφυγε από τη ζωή. Δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της κηδείας βρισκόταν η κόρη της, Κοραλλία Τσόγκα που προσπαθούσε να της δώσει δύναμη.

Το 2021 του απονεμήθηκε βραβείο για την πολιτιστική προσφορά του από την «Ακαδημία των Τεχνών».

Γιώργος Σουφλιάς, ετών 85

Ο πρώην Υπουργός, Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από τη ζωή, όπως έγινε γνωστό, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 85 ετών.

Η οικογένειά του, η σύζυγός του και οι κόρες του εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συντετριμμένες στο τελευταίο αντίο. Επιθυμία τους είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Γωγώ Μαστροκώστα, ετών 56

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από τη μακρά και δύσκολη μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 27 Μαΐου η κηδεία και η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό και στη συνέχεια η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή του επικήδειου λόγου του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος στάθηκε δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή, δίνοντας μαζί της μια δύσκολη και σιωπηλή μάχη όλα αυτά τα χρόνια.

Τα λόγια του λύγισαν όσους βρέθηκαν στον ναό, προκαλώντας κύμα συγκίνησης.

«Άγγελέ μου, αγάπη μου. Έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού, “ο φύλακας άγγελός μου” έλεγες. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια, όταν έμεινα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός είμαι μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει. Πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις.

Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Κι αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Μου έριχνες στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορέσω να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλύθηκε απ’ τα δάκρυά μου, τις στιγμές που ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες.

Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα μωρό μου. Γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνουν στα μωρά. Και η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη, όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια. Κι έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω. Το καθένα ήθελε τη δική του φροντίδα, αλλά και όλα τα αποθέματα αγάπης που είχα για σας, ευτυχώς αναπληρώνονταν» είπε μεταξύ άλλων ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στον συγκλονιστικό επικήδειο του.

govastiletto.gr -Δημήτρης Κόκοτας: Συντετριμμένη η σύζυγός του στην κηδεία – Ποιοι βρέθηκαν στο πλευρό της