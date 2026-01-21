Στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προκειμένου να απολαύσουν το παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στο γήπεδο και απαθανάτισε μεταξύ άλλων και τους επώνυμους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Παρά το τσουχτερό κρύο στην Αττική εκείνοι ήταν εκεί για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Στις κερκίδες ο φακός εντόπισε τους: Μαριέττα Χρουσαλά με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, τον Μανώλη Κονταρό και τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Για την ιστορία ο Ολυμπιακός πήρε χρυσό τρίποντο κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Σκόρερ οι Κοστίνα (2′) και Ταρέμι (45+1′). Οι Πειραιώτες έμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση έχοντας σε εκπληκτική ημέρα τον ανίκητο Τζολάκη, αλλά και τους Ρέτσο, Έσε.

Δείτε φωτογραφίες:

Μανώλης Κονταρός

Νίκος Οικονομόπουλος

Μαριέττα Χρουσαλά-Λέων Πατίτσας

Αλέξανδρος Πασχαλάκης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μαριέττα Χρουσαλά – Λέων Πατίτσας: Σπάνια κοινή εμφάνιση στη Γλυφάδα