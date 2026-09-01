Με μια οργισμένη ανάρτηση, η Στέλλα Γεωργιάδου πήρε θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου, απαντώντας στα αρνητικά και πικρόχολα σχόλια που δέχτηκε για τη φωνή του μετά την πρόσφατη συναυλία του στη Λάρνακα. Η τραγουδίστρια έγινε μέρος ενός μεγάλου κύματος συμπαράστασης από τον καλλιτεχνικό κόσμο, που στάθηκε ενωμένος στο πλευρό του μεγάλου ερμηνευτή.

Η γνωστή τραγουδίστρια συγκεκριμένα έγραψε: «Καλέ πάτε καλά; Μας κάνετε ρεζίλι!!! Ποιοι τολμούν να κρίνουν έναν μύθο; Ποιοι «ειδήμονες» έχουν άποψη; Με ποιες περγαμηνές; Πρέπει να καταλάβετε κάτι. ΠΑΡΙΟΣ γεννιέται κάθε 1000 χρόνια!!! Ο ΠΑΡΙΟΣ κουβαλάει μια ιστορία. Δεν είναι μόνο η φωνή του».

«Είναι όλο αυτό το εκτόπισμα και η βαρύτητα που έχει. Ξέρετε πόσοι τραγουδιστές που χρυσοπληρώνετε να ακούσετε έχουν τον ΠΑΡΙΟ για πρότυπο; Ξέρετε πόσοι από αυτούς τον αποκαλούν «πατέρα»;

«Είναι ο «Πατριάρχης» των τραγουδιστών γι αυτό κλείστε τα στόματα. Ντροπή σας!!! Δεν σας αξίζει να έρχεται κανείς να τον ακούτε γιατί όσους τώρα αποθεώνετε, αύριο εσείς οι ίδιοι θα τους κατακρίνετε χωρίς ίχνος τσίπας. Εσείς οι τέλειοι. Οι ξερόλες!!! Που έχετε γνώμη για τους πάντες και τα πάντα και κανέναν σεβασμό για την ιστορία που κουβαλάει ο κάθε καλλιτέχνης. Ντρέπομαι που όλο αυτό συνέβη στην πόλη που με μεγάλωσε και ζητώ εγώ συγγνώμη από τον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΙΟ για όλη αυτή την ξεδιάντροπη συμπεριφορά».

«Δεν θα πείτε εσείς ως πότε θα τραγουδάει. Όσο θέλει θα τραγουδάει!!! Γιατί η φωνή του είναι «καμπάνα» και η έκτασή της δεν έχει ελαττωθεί !!! Μιλάμε για θαύμα!!! Σπάνιο φαινόμενο. Για πλάκα τις έχει τις ψηλές νότες. Καταλάβετε ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι. Δεν είναι τζουκμπόξ!!! Έχουν ηλικία !!! Ναι μπορεί να έχει «βαρύνει» και να κάθεται όταν τραγουδάει!!! ΔΙΠΛΆ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ»!!!

«Μπήκε σε ένα αεροπλάνο και ταξίδεψε για να έρθει να κάνει την συναυλία του στο κατάμεστο θέατρο. Εσείς το θεωρείτε εύκολο σ’ αυτή την ηλικία; Μας κάνει τη χάρη όμως και έρχεται!! Ο ΠΑΡΙΟΣ γεννήθηκε για να τραγουδά και θα τραγουδά όσο αναπνέει».

«Τον ευχαριστούμε για όσα έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι και που συντροφεύει χρόνια τώρα τους έρωτές μας!!! Είμαστε τυχεροί που ζούμε στα χρόνια του ΠΑΡΙΟΥ και θέλουμε να τον ακούμε για πολλά χρόνια ακόμα. Μην πιάνετε λοιπόν τα «σύμβολα» στο στόμα σας και κοιτάξτε την ζωούλα σας που από κάπου μπάζει»!!!

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