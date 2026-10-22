Ο Αιμιλιανός Σταματάκης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και ξεχωριστούς ηθοποιούς της γενιάς του.

«Δεν σνομπάρω την τηλεόραση. Επειδή έχω αφιερωθεί τόσο πολύ στο θέατρο, συχνά δεν υπήρχε ο χρόνος. Πέρασαν δέκα χρόνια για να πω με μεγαλύτερη άνεση τι θέλω και τι δε θέλω να κάνω. Αν θέλω να υπάρξω κάπου, πηγαίνω σε οντισιόν. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στη ζωή μου πλην από οντισιόν», είχε πει στην εκπομπή Buongiorno, τον Ιούνιο του 2026.

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Ο ρόλος του στα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Μετρώντας σημαντικές επιτυχίες στο θέατρο και το μιούζικαλ, φέτος στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» υποδύεται τον Φίλιππο Σκαρφαλάκη που είναι ο μικρότερος αδελφός του Σήφη. Αγαπά τη μουσική και ονειρεύεται να γίνει τραγουδιστής και λυράρης. Θέλει να δημιουργήσει το δικό του καφωδείο, όμως η εμπιστοσύνη του σε λάθος ανθρώπους θα τον βάλει σε περιπέτειες.

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, καθώς καλά κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος επιστρέφουν και φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με όσα προσπάθησαν να αφήσουν πίσω.

Ποιος ο Αιμιλιανός Σταματάκης

Ο 36χρονος ηθοποιός γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Από νεαρή ηλικία, η υποκριτική και η μουσική υπήρξαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, ενώ στα εφηβικά του χρόνια ασχολήθηκε συστηματικά με τον αθλητισμό, σημειώνοντας επιδόσεις στον στίβο (100 μέτρα και άλμα εις μήκος).

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ το 2014 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Από το 2017 μέχρι σήμερα μετρά περισσότερες από 20 θεατρικές συμμετοχές σε σημαντικές παραστάσεις, όπως «Ο Ρινόκερος» (2021), «Ορέστης» (2021) και «Συμπτώματα από την έλλειψη βάρους» (2023). Χάρη στο εύρος των φωνητικών και ερμηνευτικών του δυνατοτήτων, έχει διαγράψει αξιοσημείωτη πορεία και στο μουσικό θέατρο, συμμετέχοντας σε εμβληματικά μιούζικαλ όπως τα «Moby Dick» (σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα), «Jesus Christ Superstar», «Hair», «Sweeney Todd» και «Tick, Tick… Boom!».

Στην τηλεόραση έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις σειρές «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» και «Γλυκάνισος», ενώ το 2023 εντάχθηκε στο καστ της δραματικής σειράς της ΕΡΤ «Ηλέκτρα», υποδυόμενος τον ρόλο του Σταύρου.

H συνεργασία του με την Άννα Βίσση, το 2015

Η πρώτη του πολύ μεγάλη εμφάνιση έγινε στο ροκ μιούζικαλ του Νίκου Καρβέλα «Οι Καμπάνες του Edelweiss» το 2015, στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με την Άννα Βίσση.

Ο τότε νεοεμφανιζόμενος ηθοποιός υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζούλιαν (του γιου της κεντρικής ηρωίδας που υποδυόταν η Άννα Βίσση), έναν ρόλο για τον οποίο πέρασε από οντισιόν και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης και η Άννα Βίσση ερμήνευσαν βασικούς ρόλους και τραγούδια μαζί στην παράσταση, όπως το κομμάτι «Ας μην πούμε τίποτα» που κυκλοφόρησε από την Panik Gold.

Η στενή τους συνεργασία πυροδότησε τότε διάφορες φήμες στα media σχετικά με την προσωπική τους ζωή, τις οποίες ο ηθοποιός είχε διαψεύσει.

Αργότερα, σε συνεντεύξεις του (όπως σε εκπομπές το 2025), ο Σταματάκης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ο ρόλος του Νίκου Ξυλούρη στην παράσταση για τη ζωή του

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης ενσαρκώνει με τεράστια επιτυχία τον «Αρχάγγελο της Κρήτης» στη μουσικοθεατρική παράσταση για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

Η παράσταση, μετά την πολύ επιτυχημένη της πορεία, συνεχίζει για δεύτερη σεζόν.

«Ο Ξυλούρης έχει μία ιεροσύνη. Φοβήθηκα να τον υποδυθώ, φοβόμουν εάν θα τιμηθεί αυτό το πρόσωπο. Εξ αρχής δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε μίμηση. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε συγκρίσεις. Το πιο ωραίο σχόλιο που έχω λάβει ήρθε από τη γυναίκα του, που με φωνάζει “Ψαρονίκο”», είχε πει σε άλλη συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno, τον Δεκέμβριο του 2025.

Το έργο είναι αφιερωμένο στη ζωή, την πορεία και το διαχρονικό αποτύπωμα του σπουδαίου ερμηνευτή. Για τις ανάγκες του ρόλου, ο Αιμιλιανός Σταματάκης έκανε εντατική προετοιμασία μαθαίνοντας την κρητική προφορά, αλλά και κρητική λύρα.

Προσωπική ζωή

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης διατηρεί πολύ χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική του ζωή και αποφεύγει την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης. Σε συνεντεύξεις του έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί την έκθεση της ιδιωτικής του ζωής «ιδιαίτερα βαρετή» και προτιμά να απασχολεί το κοινό αποκλειστικά με το καλλιτεχνικό του έργο.

Ωστόσο, κατά καιρούς έχουν γίνει γνωστές ορισμένες σχέσεις του:

Μαίρη Συνατσάκη (2018–2020): Ήταν η πιο αναγνωρίσιμη σχέση του, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια. Γνωρίστηκαν όταν πρωταγωνιστούσαν μαζί στο μιούζικαλ «Hair». Ο χωρισμός τους έγινε με πολύ «αθόρυβο» και διακριτικό τρόπο, διατηρώντας έκτοτε μια έντιμη και φιλική σχέση.

Κατερίνα Νικολοπούλου (2022): Το καλοκαίρι του 2022 έγινε γνωστή η σχέση του με τη συνάδελφό του, ηθοποιό Κατερίνα Νικολοπούλου, με την οποία έκαναν κάποιες σπάνιες, διακριτικές κοινές εμφανίσεις.

Έκτοτε, ο ηθοποιός συνεχίζει να προστατεύει την προσωπική του ζωή, εστιάζοντας στην πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση.

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