Τις εντυπώσεις έκλεψε το πορτρέτο της Αμερικανίδας Πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δια χειρός του Έλληνα ζωγράφου Μάνου Ιωαννίδη. Ο καλλιτέχνης κατάφερε να αποτυπώσει στον καμβά την ισχυρή προσωπικότητα της Γκίλφοϊλ, με το έργο να λαμβάνει διθυραμβικά σχόλια τόσο από την ίδια όσο και από την διπλωματική κοινότητα.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, φίλοι και συνεργάτες της Kimberly Guilfoyle φωτογραφήθηκαν δίπλα στο πορτρέτο, απευθύνοντάς της ευχές και εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για το έργο. Οι εικόνες αυτές κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από τη δημιουργία του Έλληνα καλλιτέχνη.

Το πορτρέτο και η ιστορία πίσω από τη δημιουργία του σχολιάστηκαν σε διάφορα δημοσιεύματα και αναρτήσεις, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική προσέγγιση του Μάνου Ιωαννίδη και την απήχηση που μπορεί να έχει το έργο του σε διεθνές κοινό.

Ο Μάνος Ιωαννίδης συνεχίζει να δημιουργεί έργα που συνδυάζουν έντονη προσωπική γραφή και σύγχρονη εικαστική ματιά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλεκτών, προσωπικοτήτων και φίλων της τέχνης.

