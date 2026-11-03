Τα βλέμματα πάνω τους τράβηξαν η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και ο σύντροφός της, Θύμιος Φράγκος, το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, κάνοντας την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση. Το ζευγάρι, που μετρά περίπου δυόμισι χρόνια σχέσης, βρέθηκε στο θέατρο «Μικρό Παλλάς» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λύκοι».

Η παρουσία της κόρης της αείμνηστης κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου είχε μάλιστα ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο πρώην σύζυγός της, Απόστολος Γκλέτσος.

Η παρουσία τους δείχνει ότι η ίδια δεν αποφεύγει τις κοινωνικές συναντήσεις με πρόσωπα που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο παρελθόν της.

Η κοινή παρουσία τους αποτέλεσε την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι και δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον Θύμιο Φράγκο

Ποιος είναι ο Θύμιος Φράγκος

Ο Ευθύμιος (Θύμιος) Φράγκος δεν ανήκει στον χώρο της showbiz και προτιμά να διατηρεί χαμηλό προφίλ, μακριά από τη δημοσιότητα.

Είναι εταιρικός δικηγόρος με εξειδίκευση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A). Συμβουλεύει επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες σε θέματα σύστασης εταιρειών, αναδιοργάνωσης, διασυνοριακών συναλλαγών και εμπορικών συμβάσεων, διατηρώντας πάντα μια πρακτική και επιχειρηματικά προσανατολισμένη προσέγγιση.

Απέκτησε το πτυχίο του στη Νομική από το Πανεπιστήμιο της Νίκαιας – Σοφία Αντίπολις (University of Nice – Sophia Antipolis) το 2005, με ειδίκευση στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εμπορίου. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους από το ALBA Graduate Business School.

Ο Θύμιος επέστρεψε πλήρως στην ενεργό δικηγορία και πλέον διαδραματίζει βασικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της δικηγορικής εταιρείας Labros Frangos & Associates, προσφέροντας στρατηγική κατεύθυνση και σαφήνεια στο έργο της.

Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Ελβετίας, εξυπηρετώντας πελάτες που χρειάζονται αξιόπιστη νομική υποστήριξη σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Τι έχει πει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τον σύντροφό της

Η ίδια η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έχει μιλήσει δημόσια για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της, περιγράφοντας τη σχέση τους ως μια από τις πιο ουσιαστικές της ζωής της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μια τόσο υγιή σχέση».

Όπως είχε εξηγήσει, εκείνο που εκτιμά περισσότερο είναι η αμοιβαία κατανόηση, η επικοινωνία και η συναισθηματική ισορροπία.

Η σχέση τους, πάντως, δεν αποτελεί πρόσφατη γνωριμία, καθώς το ζευγάρι έχει ήδη προχωρήσει στη συγκατοίκηση.

Ο γάμος με τον Απόστολο Γκλέτσο που κράτησε μόλις δύο μήνες

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και ο Απόστολος Γκλέτσος υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της δεκαετίας του 1990.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 1998 στο Πόρτο Ράφτη, όταν εκείνη ήταν μόλις 19 ετών και εκείνος περίπου 30, με τη διαφορά ηλικίας να αναφέρεται αργότερα από τον ηθοποιό ως ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν την πορεία της σχέσης τους.

Ο γάμος τους απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως λόγω της νεαρής ηλικίας της αλλά και της δημοσιότητας που συνόδευε τις οικογένειές τους.

Η γνωριμία τους είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, όταν η Μαρία Ελένη είχε ταξιδέψει για να δει τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, στο θέατρο. Εκεί βρισκόταν και ο Απόστολος Γκλέτσος, που διατηρούσε στενή φιλία με την οικογένεια.

Η κοινή τους ζωή, ωστόσο, αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έχει αναφέρει ότι ο γάμος τους διήρκεσε περίπου δύο μήνες, ενώ ο Απόστολος Γκλέτσος έχει μιλήσει για ακόμη μικρότερο διάστημα συμβίωσης. Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους έχουν αναφερθεί κατά καιρούς δημόσια στη σχέση τους, χωρίς να αποφεύγουν τις αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο.

Η νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή

Τα τελευταία χρόνια η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έχει επιλέξει να μιλά ανοιχτά για τις προσωπικές της εμπειρίες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία και τις αλλαγές που πραγματοποίησε στη ζωή της.

Σήμερα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπική της ηρεμία και στις σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και στον αλληλοσεβασμό.

Στο πρόσωπο του Θύμιου Φράγκου, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις της, έχει βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται την καθημερινότητά της, έχει βρει το λιμάνι της.

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