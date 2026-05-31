Ο διάσημος ηθοποιός Πολ Γουέσλι βρίσκεται στην Ελλάδα, με αφορμή το γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Jake Medwell.

Το ζευγάρι έχει συγκεντρώσει αγαπημένα του πρόσωπα στην Ελλάδα για το γάμο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, Σάββατο 30 Μαΐου, με πλήθος καλεσμένων από Ελλάδα και εξωτερικό.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Πολ Γουέσλι, γνωστός στο ευρύ κοινό από τις σειρές «The Vampire Diaries» και «Star Trek: Strange New Worlds».

Μάλιστα, ο ηθοποιός κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο από την εκδήλωση στον προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη φωτογραφία που ανέβασε, ποζάρει μαζί με την καλλονή σύντροφό του, Natalie Kuckenburg, έχοντας ως φόντο το ειδυλλιακό τοπίο.

«Γιορτάζοντας τους @gaptoothkilla @amalia», έγραψε κάνοντας tags το ζευγάρι.

