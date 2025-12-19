Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου μίλησε στον ANT1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση πώλησης του «Κτήματος Μαργαρίτα» στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, βάζοντας παράλληλα τέλος σε σενάρια και φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα.

Ο Νίκος Παπανδρέου ξεκαθάρισε ότι το ακίνητο δεν είναι πολυτελής βίλα, αλλά ένα απλό προκάτ σπίτι σε παραθαλάσσιο οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων, το οποίο αποκτήθηκε το 1960.

Όπως εξήγησε, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λόγω ηλικίας, δεν διαμένει πλέον εκεί.

Αναφερόμενος στα αντικείμενα του σπιτιού και στα δημοσιεύματα περί κειμηλίων, ο Νίκος Παπανδρέου τόνισε χαρακτηριστικά: «Τα κειμήλια δεν πωλούνται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ιστορικής αξίας αντικείμενα αποτελούν μέρος του Ιδρύματος Ανδρέας Παπανδρέου και ανήκουν στον ελληνικό λαό για ιστορικούς λόγους.

Όπως ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία βίλα, είναι ένα οικόπεδο που αγοράστηκε το 1960. Είναι ένα μικρό προκάτ σπίτι. Είναι σε διαδικασία, χρόνια τώρα, προς πώληση για πολλούς και διάφορους λόγους.

«Δεν υπάρχει κειμήλιο. Είναι πλαστικές καρέκλες, πλαστικά τραπέζια. Πάρα πολύ απλό σπίτι, προκάτ. Η Μαργαρίτα είναι λιτή γυναίκα και δεν έζησε ποτέ με τα πολλά πολλά και πήγε εκεί όταν χώρισε από τον Ανδρέα Παπανδρέου».

Ο ευρωβουλευτής εξήγησε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 102 ετών, ζει πλέον με τον γιο της Γιώργο, καθώς η απόσταση από το νοσοκομείο και η παραθαλάσσια τοποθεσία δεν την εξυπηρετούσαν.

«Το κτήμα Μαργαρίτα για πολλά χρόνια το νοίκιαζε για γάμους και βαφτίσια για να έχει κι ένα εισόδημα. Η Μαργαρίτα τώρα ζει με τον Γιώργο και έπρεπε να μετακομίσει από εκεί γιατί η θάλασσα και η απόσταση από το νοσοκομείο, δεν την βόλευε, αφού είναι 102 ετών και χρειάζεται κάποια στήριξη από την οικογένεια», σημείωσε.

Ο Νίκος Παπανδρέου διέψευσε κατηγορηματικά ότι το ακίνητο έχει ήδη πωληθεί για 1.200.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Από τη στιγμή που δεν είναι εκεί, μπήκε σε διαδικασία πώλησης. Δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά», ανέφερε.

Κλείνοντας, εξήγησε και τον προσωπικό λόγο που συνδέεται με την απόφαση:

«Είναι 8 στρέμματα πάνω στη θάλασσα και ο καθένας μπορεί να συλλάβει τι σημαίνει αυτό. Γιατί το πουλάμε; Για να πάει ο γιος μου πανεπιστήμιο. Συμφωνεί και η μητέρα μου, αυτά τα θέματα θέλουν και οικονομική στήριξη. Τώρα δε με πιστεύει κανείς με αυτά που λέω, ο καθένας έχει βγάλει γνώμες για την οικογένεια. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι λέω την αλήθεια».