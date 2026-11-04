Προβληματισμένος εμφανίζεται ο πρίγκιπας Harry, καθώς φοβάται ότι η αποκοπή του από τη βρετανική βασιλική οικογένεια ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον των παιδιών του, Άρτσι και Λίλιμπετ. Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες του εντείνονται εξαιτίας της ελάχιστης επικοινωνίας που διατηρεί με τον αδελφό του, πρίγκιπα William, ο οποίος –λόγω της θέσης του ως διάδοχος του θρόνου– έχει κεντρικό λόγο και πρόσβαση στα ενδοοικογενειακά ζητήματα.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το RadarOnline, ο δούκας του Sussex φοβάται ότι η ρήξη με τους συγγενείς του μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξεις πέρα από το προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο. Όπως φέρεται να ανέφερε η ίδια πηγή, «η μεγαλύτερη ανησυχία του Harry αυτή την περίοδο είναι πως η ζημιά στη σχέση του με τη βασιλική οικογένεια ενδέχεται τελικά να έχει συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ το συναισθηματικό κόστος».

Η προσπάθεια να πλησιάσει ξανά τον βασιλιά Κάρολο

Ο Harry έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να γεφυρώσει το χάσμα με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη μεταξύ τους σχέση. Ο ίδιος έχει πλέον τη δική του οικογένεια, με τη Meghan Markle και τα δύο παιδιά τους, και αισθάνεται υπεύθυνος για την προστασία του μέλλοντός τους.

Η πηγή περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική επιθυμία του Harry και στις υποχρεώσεις που θεωρεί ότι έχει απέναντι στην οικογένειά του. Όπως αναφέρει, «θέλει απεγνωσμένα να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον πατέρα του σε συναισθηματικό επίπεδο», αλλά παράλληλα «έχει σύζυγο και δύο μικρά παιδιά», για το μέλλον των οποίων αισθάνεται υπεύθυνος.

Στην ίδια υπόθεση προστίθεται και η σχέση με τον William . Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρίσκεται σε διαφορετική θέση μέσα στη βασιλική οικογένεια, καθώς είναι ο πρώτος στη σειρά διαδοχής και έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στον πατέρα τους. Αυτό, σύμφωνα με την πηγή, προκαλεί στον Harry ανησυχία για το ενδεχόμενο να μη συμμετέχει σε συζητήσεις που αφορούν την οικογένεια και μελλοντικές αποφάσεις.

«Από την οπτική του Harry, υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αποκλειστεί από συζητήσεις που αφορούν ολόκληρη την οικογένεια», αναφέρει χαρακτηριστικά η πηγή.

Το δημοσίευμα επισημαίνει, πάντως, ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ο William έχει προσπαθήσει να παρέμβει σε αποφάσεις που αφορούν την κληρονομιά. Η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο αδέλφια, ωστόσο, αφήνει περιθώρια για ανησυχία και καχυποψία από την πλευρά του Harry.

govastiletto.gr -Πρίγκιπας Harry & Meghan: Η πρώτη κοινή εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο