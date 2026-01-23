Ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ, Κωνσταντίνος Ηλιάδης μιλώντας στην εκπομπή “Super Κατερίνα” την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, εμφανίστηκε χείμαρρος σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει, καθώς η πλευρά του γιου της αμφισβητεί τη γνησιότητα της διαθήκης.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης κατηγορεί τον ανιψιό του πως η διαθήκη είναι πλαστή.

«Ζητάμε αποσφράγιση στο ακίνητο γιατί υπάρχουν κάποιες καταστροφές και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά που λέει ο θείος μου είναι ψέματα, δεν θα πετύχει κάτι με αυτό και είναι και συκοφαντίες και θα κινηθούμε νομικά όταν αποδειχθεί ότι η διαθήκη είναι κανονική, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Θα πρέπει να αποδείξουν όλα αυτά που ακούστηκαν στο πανελλήνιο», ξεκίνησε να λέει ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης.

«Σήμερα ακούστηκαν κάποια ψέματα από ψευδομάρτυρα που δεν έχει έρθει καν στο σπίτι και δεν γνωρίζει καταστάσεις ή να ακούγεται από τον δικηγόρο του ότι όταν ο Φίλιππος ήταν είχε τη δικαστική συμπαράσταση, του την άρπαξα ενώ το δικαστήριο με έκρινε δικαστικό συμπαραστάτη, χωρίς να κάνει άσκηση γιατί κατάλαβε ότι ο Φίλιππος ήθελε να πάρει τη γιαγιά από το σπίτι και να βάλει χέρι στην περιουσία», αποκάλυψε για τη δίκη.

«Ο κύριος Φίλιππος δεν μπορεί να χωνέψει ότι η μητέρα του δεν του έγραψε κάτι στη διαθήκη, αυτό είναι όλο. Ο Φίλιππος δεν παρέδιδε τα κλειδιά και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την κλειδαριά του σπιτιού. Κρατούσε παράνομα ακόμα και την ταυτότητα γιαγιάς μου», είπε φανερά εκνευρισμένος με την όλη υπόθεση ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης.

Σύμφωνα με την εκπομπή, Super Κατερίνα, ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ έκανε το μνημόσυνο στον τάφο της στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης παρουσίαση λίγων συγγενών και φίλων. Βέβαια, απούσα ήταν η Αγγελική Ηλιάδη.

Από την άλλη, ο Φίλιππος Ηλιάδης έκανε μνημόσυνο στον Ασπρόπυργο σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο χωρίς κάμερες.

