Νέες αναταράξεις σημειώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, απέστειλε εξώδικο στον θείο του, Αντώνη Βουγιουκλάκη, με αφορμή το βιβλίο που ετοιμάζεται να εκδώσει ο αδελφός της εμβληματικής ηθοποιού. Παρότι η έκδοση αναμένεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής της μεγάλης πρωταγωνίστριας σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, το εγχείρημα προκαλεί ήδη έντονες εσωτερικές αντιδράσεις πριν καν φτάσει στα βιβλιοπωλεία.

Η απάντηση του Αντώνη Βουγιουκλάκη στο Happy Day

Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης μίλησε στην εκπομπή Happy Day του Alpha, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του εξωδίκου και εξηγώντας πως το συγκεκριμένο βιβλίο έχει για τον ίδιο βαθιά συναισθηματική σημασία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη έκδοση αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά για μια προσωπική ανάγκη να εκφράσει συναισθήματα που κρατούσε μέσα του επί δεκαετίες.

«Δεν είναι απλώς ότι βγαίνει ένα βιβλίο. Είναι η συσσωρευμένη λύπη τριάντα ετών που δεν εξωτερίκευα. Δεν μιλάμε και πολύ συχνά με τον Γιαννη. Στον εκδοτικό οίκο έστειλε το εξώδικο», δήλωσε ο Αντώνης Βουγιουκλάκης.

Τι αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day

Μετά την προβολή του σχετικού ρεπορτάζ, η Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε σε επιπλέον αποκαλύψεις μέσα από το Happy Day, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση και τους λόγους που οδήγησαν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ στη συγκεκριμένη κίνηση.

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη φέρεται να ζητά να μην κυκλοφορήσει το βιβλίο του θείου του, καθώς ετοιμάζεται και μια διαφορετική έκδοση, ένα λεύκωμα αφιερωμένο στη μητέρα του, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Ζητάει να μην βγει το βιβλίο γιατί βγαίνει κι ένα άλλο, λεύκωμα, που το έχει επιμεληθεί ο κ. Δελαπόρτας», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η πληροφορία αυτή δίνει μια διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, το κίνητρο του Αντώνη Βουγιουκλάκη δεν είναι οικονομικό, αλλά συνδέεται με την ανάγκη του να καταγράψει τις προσωπικές του αναμνήσεις και τα συναισθήματά του για την πολυαγαπημένη του αδελφή.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος αποκάλυψε ακόμη μία σημαντική λεπτομέρεια σχετικά με την έκδοση του Αντώνη Βουγιουκλάκη, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν επιθυμεί να αποκομίσει κανένα οικονομικό όφελος από την κυκλοφορία του. «Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης έχει ζητήσει να το κάνει αφιλοκερδώς το βιβλίο. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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