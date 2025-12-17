Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου μίλησε η Πωλίνα Γκιωνάκη, με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Κατακόκκινος Ουρανός». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός πήρε θέση για τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας τόσο την έντονη τοποθέτηση του Απόστολου Γκλέτσου στο «Real View» όσο και τις εξελίξεις στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

«Δεν ξέρω γιατί θέλουνε να παρουσιάσουνε τους ηθοποιούς ότι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Και έκανε πάρα πολύ καλά και σηκώθηκε και έφυγε ο Απόστολος Γκλέτσος. Εάν πας σε ένα σπίτι και σου πούνε «είσαι ψεύτρα», τι θα κάνεις; Θα ανοίξεις την πόρτα να φύγεις.

Και έκανε άριστα και έφυγε. Και εγώ στη θέση του θα έφευγα. Μπορούσε να έχει θυμώσει, να έχει πει πράγματα που κάποιος άλλος μπορεί να το ‘κανε, στην κυρία που του τα ‘πε αυτά», δηλώνει η Πωλίνα Γκιωνάκη με τη δημοσιογράφο να ρωτά γιατί δεν αναφέρει το όνομά της. «Δεν θυμάμαι το όνομά της», της απάντησε η ηθοποιός.

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη η Πωλίνα Γκιωνάκη ανέφερε πως θα μπορούσε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία μετά τις καταγγελίες και την δικαστική περιπέτεια στο πλαίσιο του metoo.

«Όλος ο κόσμος μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του. Εγώ ποτέ δεν λέω “ποτέ” αλλά ομολογώ ότι δεν θα ‘θελα να συνεργαστώ μαζί του. Είναι γνωστό ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή απέναντι σε δημοσιογράφους», κατέληξε η Πωλίνα Γκιωνάκη.

