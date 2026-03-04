Η Πωλίνα Νιάρχου, η κουμπάρα της Κατερίνας Καινούργιου, είναι εγκλωβισμένη μαζί με την κόρη της στο Άμπου Ντάμπι, μετά το ιρανικό χτύπημα και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η κουμπάρα της παρουσιάστριας έκανε μια απόδραση με την κόρη της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία είχε μια μη αναμενόμενη εξέλιξη. Πολλοί ταξιδιώτες στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι βρέθηκαν αποκλεισμένοι μετά την ένταση που προκλήθηκε στη Μέση Ανατολή το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, όταν επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν προκάλεσαν αντίποινα και κλιμάκωση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από μια δημοσίευση που έκανε η Πωλίνα Νιάρχου την Τρίτη 3 Μαρτίου στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε τα συναισθήματά της για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, σημειώνοντας: «Ήταν ένα πολύ περίεργο συναίσθημα. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Σαν κάτι που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί σε εσένα. Σαν ένα κακό όνειρο, όπως τότε με τον Covid. Εύχομαι να τελειώσει σύντομα και να υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο».

Η ίδια ανέβασε φωτογραφίες με το παιδί της λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, εξηγώντας πού τους βρήκαν τα γεγονότα: «Λίγες ώρες πριν αλλάξουν όλα στη Μέση Ανατολή. Εκείνη τη μέρα πήγαμε σε ένα θεματικό πάρκο και περάσαμε υπέροχα. Μετά πήγαμε στο mall δίπλα για φαγητό. Άνοιξα το Instagram και είδα μήνυμα από μια γνωστή μου από Ντουμπάι να ρωτά αν είμαστε καλά με αυτά που συμβαίνουν στο Άμπου Ντάμπι. Μπήκα στο Google. Διάβασα κάποια άρθρα. Τα έδειξα στον άντρα μου και μου είπε “τι βλακείες είναι αυτές;”. Μέχρι που μπήκε στα emails και είδε την ακύρωση της πτήσης. Σε 10-15 λεπτά άρχισαν να χτυπούν όλα τα κινητά στο mall με ειδοποίηση από το 112. Μου έκανε εντύπωση η ηρεμία του κόσμου. Κανείς δεν πανικοβλήθηκε. Καλέσαμε ταξί και βγήκαμε έξω. Εκεί ακούσαμε τις εκρήξεις. Η μικρή κοιμόταν και δεν κατάλαβε τίποτα».

