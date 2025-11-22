Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Πολίνα Πορίζκοβα, το θρυλικό πρώην μοντέλο, επέστρεψε στα social media με μια ανάρτηση που προκαλεί αίσθηση, δείχνοντας για μία ακόμη φορά το σώμα της, όπως είναι στα 60 της χρόνια.

Μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Πορίζκοβα εμφανίζεται αρχικά με εσώρουχα, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την αποδοχή του εαυτού και την αγάπη προς τις ατέλειες.

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, η Πολίνα υπογράμμισε ότι η τελειότητα είναι φτιαχτή και ότι οι πραγματικές αρετές ενός ανθρώπου βρίσκονται στην αυθεντικότητα και στις ατέλειες του σώματος και της προσωπικότητάς του.

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε στο σχήμα του σώματός μου – και ελπίζω θα σκεφτείτε: ”Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια”. Τότε μπορείτε να δώσετε λίγη άδεια στον εαυτό σας, να αγκαλιάσετε την ατελή σας πλευρά και να της δώσετε λίγη αγάπη. Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση της Πορίζκοβα ενθαρρύνει τους διαδικτυακούς της φίλους να αφήσουν πίσω τις ανασφάλειες και να αγαπήσουν τον πραγματικό τους εαυτό, με όλα τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μοναδικό.