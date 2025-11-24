Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Πωλίνα Τριγωνίδου ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά, αφού είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της. Η νεαρή αθλήτρια και δημοσιογράφος ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 24/11, τα ευχάριστα νέα μέσα από μια τρυφερή δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Στην κοινοποίηση που έκανε στα social media, η Πωλίνα Τριγωνίδου ποζάρει μαζί με το σύντροφό της, Άγγελο Βλαχόπουλο σε εσωτερική πισίνα σε ένα από τα ταξίδια τους.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα με συγκίνηση: «Το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας αγάπης μας είναι στο δρόμο…».

Ο σύντροφός της ανέβασε, επίσης, στα social media μια κοινή φωτογραφία τους, όπου δείχνουν να είναι σε ένα χιονισμένο μέρος, με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της δημοσιογράφου να είναι ορατή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Polina Trigonidou (@polina_trigonidou)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggelos Vlachopoulos (@aggelosvlachopoulos)

govastiletto.gr – Πωλίνα Τριγωνίδου – Γιώργος Καβακάκης: Καυτά φιλιά σε βραδινή έξοδο!