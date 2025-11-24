Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Πωλίνα Τριγωνίδου ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά, αφού είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της. Η νεαρή αθλήτρια και δημοσιογράφος ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 24/11, τα ευχάριστα νέα μέσα από μια τρυφερή δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Στην κοινοποίηση που έκανε στα social media, η Πωλίνα Τριγωνίδου ποζάρει μαζί με το σύντροφό της, Άγγελο Βλαχόπουλο σε εσωτερική πισίνα σε ένα από τα ταξίδια τους.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα με συγκίνηση: «Το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας αγάπης μας είναι στο δρόμο…».

Ο σύντροφός της ανέβασε, επίσης, στα social media μια κοινή φωτογραφία τους, όπου δείχνουν να είναι σε ένα χιονισμένο μέρος, με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της δημοσιογράφου να είναι ορατή.

