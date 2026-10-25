Τη μνήμη του πατέρα της, Μίμη Δομάζου, εξακολουθεί να τιμά με κάθε ευκαιρία η Πόπη Δομάζου, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο του θρύλου του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.

Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον ελληνικό αθλητισμό.

Το φεστιβάλ ποδοσφαίρου στη μνήμη του

Με στόχο να τιμήσει την προσφορά και την κληρονομιά του πατέρα της, η μικρότερη κόρη του, Πόπη Δομάζου, διοργανώνει ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου για παιδιά, το οποίο ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Με αφορμή τη διοργάνωση, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και αναφέρθηκε στη διαρκή παρουσία του πατέρα της στη ζωή της, παρά την απώλειά του.

«Είναι γύρω μου, παντού και γύρω μας… Δεν υπάρχει λεπτό να μη του μιλάω, να μην τον σκέφτομαι και να μην είναι σε κάθε μου βήμα δίπλα μου», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

Govastiletto.gr – Πόπη Δομάζου για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της, Μίμη: «Αυτό το ξαφνικό σε διαλύει»