Το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου η Πόπη Μαλλιωτάκη βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής Happy Day του ALPHA και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Η τραγουδίστρια με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη της Αγγελικής Ηλιάδη ότι δεχόταν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη «σπάει» την σιωπή της και εξομολογείται την δική της πλευρά των πραγμάτων.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Μπάμπης Λαζαρίδης υπήρξε παντρεμένος με την τραγουδίστρια Πόπη Μαλλιωτάκη, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Βασίλη. Αργότερα, από την σχέση του την τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη απέκτησε έναν ακόμα γιο, τον Μπάμπη.

Αρχικά η Πόπη Μαλλιωτάκη, μιλώντας για τον γάμο της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ξεκαθαρίζει: «Από πού να τα μαζέψεις. Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Εγώ προσωπικά αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρόλο που προκαλούσα. Παρόλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να ξέρεις, δεν μπορώ να πω ότι έφαγε ή δεν έφαγε ξύλο. Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί, κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία από τον Μπάμπη.

Έναν άνθρωπο πολύ υποστηρικτικό και σε εμένα και στον γιο μας. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Έχει δίκιο που λέει ότι ήταν δύσκολος άνθρωπος, αλλά με εμένα ήταν υποστηρικτικός. Λέει ψέματα ότι ήταν χωρισμένος. Πού χωρισμένος ήταν; Λέει ψέματα! Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος. Γιατί εγώ έβγαινα τότε, δεν ήμουν στην σπηλιά. Ο γιος μας ήταν 3 χρονών. Ποιος χωρισμένος; Ποιος της το είπε; Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Από το μυαλό μου το έβγαζα;» είπε με έντονο τρόπο η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Και συνέχισε: «Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Δεν θα ανεχτώ και μετά να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος; Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί θα βγεις και θα το πεις αυτό; Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους.

Υπήρχαν καβγάδες. Κάποια στιγμή είχαμε καβγαδίσει στο μαγαζί στη Γερμανία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Είχε τον φόβο αυτό, ότι αν με ζορίσει πολύ θα σηκωθώ να φύγω. Σε εμένα φερόταν διαφορετικά. Του το είχα πει κιόλας ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου και θα στο κόψω, και όσες φάω και όσες φας. Δεν σήκωνα το ξύλο.

Ήμουν πάντα ανεξάρτητη κοπέλα, και τα πτυχία μου και την καριέρα μου μόνη μου τα έχω κάνει χωρίς βοήθεια. Από μία πλευρά καταλαβαίνω αυτό που λέει η αδερφή του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα λέει τώρα, ωραία λες μετά από 18 χρόνια ότι σε κακοποιούσε, προφανώς και θα αντιδράσει η Λίτσα. Έχουμε βρεθεί με την Αγγελική, έχουμε μιλήσει, έχω γνωρίσει το παιδί της.

Δεν έχουν κάποια σχέση ο γιος μου με τον γιο της. Πήγα και έβγαλα μία ληξιαρχική πράξη για το παιδί της και έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά, τα αδέρφια. Ανταλλάξανε τηλέφωνα αλλά δεν υπήρξε περαιτέρω σχέση. όταν ένας άνθρωπος είναι ανεξάρτητος και βασίζεται στα πόδια του δεν βάζει πιο πάνω το συμφέρον από την αξιοπρέπεια γιατί κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Τις συνέπειες πάντα τις πληρώνεις. Ό, τι έχω κάνει το έχω κάνει μόνη μου και έχω ξεκινήσει από το 0, δεν ζήτησα την βοήθεια κανενός. Υπάρχουν δύο παιδιά από πίσω και βγαίνει ένας πατέρας που οι μισοί τον βγάζουν σαν να είναι ένα τέρας. Εμένα μου έχει φερθεί πολύ καλά, ακόμα και μετά τον χωρισμό μας. Δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο κάθε ένας στο σπίτι του».

