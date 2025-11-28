Η Πόπη Μαλλιωτάκη έδωσε τη δική της απάντηση σε όλους όσοι την κατηγορούν για τις επεξεργασμένες φωτογραφίες που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια υπερασπίστηκε την επιλογή της, τονίζοντας ότι καλώς κάνει και χρησιμοποιεί φίλτρα για να “πειράζει” τα στιγμιότυπα που αναρτά. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως τα αρνητικά σχόλια που δέχεται την εκνευρίζουν ιδιαίτερα, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η πλειονότητα αυτών προέρχεται από άλλες γυναίκες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η Πόπη Μαλλιώτακη είπε σχετικά με την αρνητική κριτική που της γίνεται για το υλικό που μοιράζεται στα social media: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, δικές μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν το έχω αρνηθεί. Τι σε νοιάζει εσένα τι θέλω να κάνω στο πρόσωπό μου. Με έχουν φέρει ως εδώ. Με λιθοβολούν, με εκνευρίζει αυτό, ειδικά από γυναίκες. Είναι αξιολύπητες».

Δείτε το βίντεο:

