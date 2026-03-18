Σε αντίθεση με τον θόρυβο που προκάλεσαν οι καταγγελίες της Αγγελικής Ηλιάδη για τον Μπάμπη Λαζαρίδη, η Πόπη Μαλλιωτάκη επιλέγει τη σιωπή. Η πρώτη σύζυγος του επιχειρηματία και μητέρα του γιου του, Βασίλη, τηρεί μέχρι στιγμής στάση αναμονής, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση που θα μπορούσε να συντηρήσει την ένταση γύρω από το όνομα του εκλιπόντος.

Πριν από λίγη ώρα ωστόσο, η Πόπη Μαλλιωτάκη έκανε μια ανάρτηση όλο νόημα στο προφίλ της στο Instagram. Χαρακτηριστικά, δημοσίευσε ένα quote που έγραφε «Βλέπω ανθρώπους γύρω μου να καμαρώνουν την ξεφτίλα τους».

Την ίδια ώρα ωστόσο, η οικογένεια του αείμνηστου επιχειρηματία και συγκεκριμένα η αδερφή του, μιλάει δημόσια, ρίχνοντας τα «πυρά» της στην Αγγελική Ηλιάδη.

«Κάθε της λέξη είναι μαχαιριά στην καρδιά μου. Ξέθαψα τον αδελφό μου στις 26 Δεκεμβρίου και έθαψα τον πατέρα μου μέσα στον ίδιο τάφο. Και έχω και τη μητέρα μου με εγκεφαλικό. Και συνεχίζει αυτή η γυναίκα να μας τραυματίζει», ξεσπά.

Και δεν δίστασε να μιλήσει με αιχμηρά λόγια εναντίον της Αγγελικής Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης ήταν άρχοντας, κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, όπως βοήθησε και αυτήν την ίδια και την οικογένειά της. Ο Μπάμπης ποτέ δεν χτύπησε γυναίκα. Είναι άδικο αυτό για τον αδελφό μου. Αλλά φαίνεται, επειδή το καινούργιο της τραγούδι δεν ακούγεται πολύ, δεν υπάρχει το κορόιδο ο αδελφός μου που αγόραζε τα cd της, μήπως για αυτό τα διαφημιστικά κόλπα της τα κάνει για να ανεβάσει το κασέ της; Δεν θα ανέβει. Δεν υπάρχει ένας Μπάμπης Λαζαρίδης από πίσω της».

Για την αποκάλυψή της πως την είχε κακοποιήσει, η Λίτσα Λαζαρίδη απάντησε: «Σεβόταν τη γυναίκα. Ήταν πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης. Και σύζυγος. Ο Μπάμπης ποτέ δεν χτύπησε την Αγγελική. Μίλησα με τον Μπαμπίνο στο Instagram. Μου ζήτησε να μην κάνω μήνυση και αγωγή. Δεν έχω κάτι με τον Μπαμπίνο, ίσα-ίσα τον αγαπάω. Έχουμε να τον δούμε από τριάμισι χρόνων. Του είπα έλα να μάθεις και εσύ τις δικές μας αλήθειες. Να μάθεις την αλήθεια για τον πατέρα σου. Εύχομαι ο Θεός να τον έχει καλά. Δεν του ρίχνω του παιδιού ευθύνες. Τώρα η μαμά μου είναι με εγκεφαλικό. Και πάλι λέω στον Μπαμπίνο, αν με ακούει, έλα να δεις τη γιαγιά σου. Πριν φύγει. Πριν φύγει και αυτή και πάει κοντά στον πατέρα σου».

