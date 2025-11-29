Η Πόπη Τσαπανίδου έκανε, μετά από αρκετό καιρό, δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Η ίδια μοιράστηκε ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο της τηλεόρασης και ότι έχει αφοσιωθεί σε μια από τις μεγάλες αγάπες της, στην ψυχολογία.

Η Πόπη Τσαπανίδου δήλωσε: «Δεν μου έλειψε η τηλεόραση, μπορώ να πω ότι έκλεισε τον κύκλο της με ένα τρόπο που τελικά ήταν στη σωστή ώρα. Ο κύκλος έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα. Έχει ανοίξει ένας άλλος κύκλος, της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας.

Τα τελευταία χρόνια ακολουθώ αυτό το μονοπάτι σε επίπεδο γνώσεων. Έχω τελειώσει μια Σχολή Ψυχοθεραπείας, είμαι σε μια πρακτική. Είναι σαν να ανήκω λίγο εκεί, και μου αρέσει πολύ. Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις και να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι που εσένα σε κάνει να νιώθεις καλύτερα».

govastiletto.gr – ΣΥΡΙΖΑ: Μπαίνει στη Βουλή η Πόπη Τσαπανίδου