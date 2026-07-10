Δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και ο τηλεοπτικός χάρτης μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πρωινή εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ ολοκλήρωσε τον κύκλο της για φέτος, με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη να στέλνουν τις πιο θερμές τους ευχές στο κοινό και να υπόσχονται επιστροφή στις οθόνες από το φθινόπωρο.

Οι δυο τους ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι στο κοινό τους και έδωσαν ραντεβού για του χρόνου σε ένα αισιόδοξο αλλά ταυτόχρονα νοσταλγικό κλίμα.

«Ευχαριστούμε όλους εσάς που στο πρόσωπό σας όλοι οι άνθρωποι είναι εδώ πέρα βγάλαμε αυτή την εκπομπή. Όπως καταλάβατε, είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι μαζί και πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη! Να είσαστε γεροί, καλό καλοκαίρι», είπε ο Κρατερός Κατσούλης αρχικά. Τότε, η Μαρία Ηλιάκη είπε από την μεριά της: «Σας ευχαριστούμε για αυτή την πάρα πολύ ωραία χρονιά. Καλό καλοκαίρι!».

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