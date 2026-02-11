Η Μαριάννα Λάτση είναι μία σχυρής επιχειρηματία με μια βαθιά ανθρωπιστική ευαισθησία.

Δεν υπέκυψε ποτέ στα στερεότυπα της «υψηλής κοινωνίας», διατηρώντας μια αυθεντική στάση ζωής. Χαρακτηρίζεται συχνά ως μια γυναίκα που «ακολούθησε την καρδιά της», ειδικά στις προσωπικές επιλογές της. Η δράση της επικεντρώνεται στην κοινωνική προσφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία. Στη μνήμη του Νίκου Κούρκουλου, έχει ιδρύσει τρία Κέντρα Ημερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), θεωρώντας τη φιλανθρωπία «ιερό καθήκον» και όχι απλή υποχρέωση.

Η κα Λάτση όπως είναι λογικό έχει ισχυρές φιλίες με ανθρώπους από διάφορους χώρους ενώ είναι και κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, αφού τους πάντρεψε το περασμένο καλοκαίρι μαζί με τον Έρικ Βασιλάτο.

Η Μαριάννα Λάτση έχει έρθει και αρκετά κοντά όπως μαρτυρούν οι κοινές της εμφανίσεις με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ανταποκρίνεται σε κάθε της κάλεσμα ενώ μαζί τις έχουμε δει και στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η αδυναμία στα…μάτια και στα ιδιαίτερα μανικιούρ!

Η Μαριάννα Λάτση φαίνεται πως διατηρεί σταθερά μια ιδιαίτερη προτίμηση σε ένα από τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά σύμβολα της μόδας: το evil eye.

Η αδυναμία της στα μάτια είναι γνωστή και φροντίζει να τα ενσωματώνει σε κάθε της εμφάνιση. Αναζητώντας κάποιες από τις εμφανίσεις που έχει κάνει η γνωστή επιχειρηματίας, είδαμε πως σχεδόν σε όλες υπάρχει το στοιχείο του evil eye πάνω της.

Η Μαριάννα Λάτση δείχνει πως το μοτίβο του «ματιού» έχει κατακτήσει μόνιμη θέση στην γκαρνταρόμπα της, μετατρέποντάς το σε ένα signature κομμάτι της αισθητικής της.

Η διαχρονική αυτή επιλογή της προσθέτει πάντα μια ιδιαίτερη νότα στα looks της, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και ένα σύμβολο με τόσο συμβολικό υπόβαθρο μπορεί να μετατραπεί σε fashion statement.

Όπως παρατηρήσαμε η κα Λάτση έχει αδυναμία και στα τολμηρά μανικιούρ, δείχνοντας μία προτίμησε στις μπλε αποχρώσεις.

Δείτε μερικά looks της:

Πώς διατηρεί την σιλουέτα της στα 72 της χρόνια

Στα 72 της χρόνια διατηρεί μία εξαιρετική φυσική κατάσταση, βάζοντας κάτω αρκετές νεότερες γυναίκες. Φυσικά τίποτε δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής.

Η ίδια ακολουθεί πιστά τον κανόνα «παν μέτρον άριστον», αποφεύγοντας τις εξαντλητικές δίαιτες και ποντάροντας στη μεσογειακή διατροφή. Το καθημερινό της μενού περιλαμβάνει πλούσιες σαλάτες, καθαρή πρωτεΐνη και εποχικά προϊόντα, ενώ αποφεύγει τη ζάχαρη, τα τηγανητά και τα αναψυκτικά.

Παράλληλα, δείχνει ενδιαφέρον για τις vegan διατροφικές επιλογές της, ανταλλάσσοντας συχνά πληροφορίες με την κόρη της, Εριέττα Κούρκουλου.

Πέρα από τη διατροφή, η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η επιχειρηματίας εστιάζει πλέον στην ενδυνάμωση και τη γράμμωση μέσα από το Pilates.

Πέρα από δίαιτες και διατροφικά πλάνα, η Μαριάννα Λάτση αποδεικνύει ότι η δυναμική προσωπικότητα είναι το κλειδί για μια διαχρονική εικόνα. Αποτελεί έμπνευση για κάθε γυναίκα, δείχνοντας πως όταν η εσωτερική σιγουριά κυριαρχεί, η εξωτερική εμφάνιση ακολουθεί με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο!

