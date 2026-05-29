Ηχηρή απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media έδωσε η Ρένα Μόρφη. Η γνωστή τραγουδίστρια τοποθετήθηκε ξεκάθαρα σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για τυχόν πλαστικές επεμβάσεις, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να μπει στη διαδικασία να δώσει εξηγήσεις σε κανέναν για το αν έχει αλλάξει κάτι στο πρόσωπό της ή όχι.

Η τραγουδίστρια έκανε πρόσφατα μία χιουμοριστική ανάρτηση στο TikTok γράφοντας χαρακτηριστικά: «Διαγωνισμός. Βρες πόσα μπότοξ έχω κάνει». Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου, ανέφερε ότι τα σχόλια που δέχεται συχνά είναι αντικρουόμενα, γεγονός που την οδήγησε να απαντήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως είπε για το βίντεο που ανήρτησε, αλλά και για όσους εστιάζουν στο εάν έχει κάνει επεμβάσεις: «Τέλειο δεν ξέρω αν ήταν, ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά σχόλια που κάπως βγήκε σαν μικρή αντίδραση. Ήταν πολύ αντιφατικά σχόλια. Δηλαδή υπήρχε το “τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της;”, αλλά υπήρχε και το άλλο, το “πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές;”. Οπότε αυτό ήταν λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει, δεν σε αφορά και δεν έχει καμία σημασία».

Στο βίντεο που ανήρτησε η Ρένα Μόρφη στις 19 Μαΐου εμφανίζεται να ξεβάφεται, ενώ σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «διαγωνισμός, βρείτε πόσα μπότοξ έχω κάνει».

