Μια δύσκολη περίοδο βίωσε πριν από περίπου δύο μήνες η Βάσια Παναγοπούλου, γεγονός που την ανάγκασε να πατήσει μια προσωρινή παύση στην επαγγελματική της δραστηριότητα. Η γνωστή ηθοποιός είχε ένα σοβαρό ατύχημα κατά την αποβίβασή της από αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα στον αστράγαλο και την οδήγησε σε αναγκαστική αποχή από τη δουλειά της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η σκάλα δεν είχε τοποθετηθεί σωστά στο αεροσκάφος με αποτέλεσμα το πόδι της να βρεθεί στο κενό. Η ηθοποιός τότε έπεσε με μεγάλη δύναμη και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ, όπως περιγράφει ο πόνος ήταν τεράστιος. Αυτό που τονίζει μέσα από τις δηλώσεις της είναι η απαράδεκτη αντιμετώπιση που είχε από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου, οι οποίοι δεν την βοήθησαν όπως έπρεπε για να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο, ενώ η ίδια πλέον έχει κινηθεί νομικά επί του θέματος.

Πώς είναι σήμερα η Βάσια Παναγοπούλου

Η Βάσια Παναγοπούλου μιλώντας στο ένθετο «Τύπος TV» περιγράφει πώς είναι η κατάστασή της σήμερα.

«Εδώ και περίπου δέκα ημέρες έχω επιστρέψει σταδιακά στην κανονική καθημερινότητά μου. Ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία και, επαγγελματικά, με πήγε λίγο πίσω, γιατί αναγκαστήκαμε να καθυστερήσουμε και την έναρξη των γυρισμάτων. Δεν γινόταν να συμμετέχω ενώ δεν μπορούσα να περπατήσω κανονικά. Σιγά σιγά, όμως, επανέρχομαι. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία, αλλά δεν θέλω να κλαίγομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα υγείας. Αισθάνομαι τυχερή, γιατί επρόκειτο μόνο για ένα κάταγμα στο πόδι. Μπορεί να δυσκόλεψε αρκετά την καθημερινότητά μου, αλλά ήταν κάτι περαστικό. Οπότε, προχωράμε», είπε η ηθοποιός.

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