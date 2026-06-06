Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στο TikTok μια σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη. Ο γνωστός λαϊκός ερμηνευτής, ο οποίος απέχει συνειδητά τα τελευταία χρόνια από τις πίστες και τη δημόσια ζωή, απαθανατίστηκε σε στιγμιότυπο που φαίνεται να τραβήχτηκε σε αεροδρόμιο. Όπως ήταν φυσικό, η τωρινή του εικόνα προκάλεσε «βροχή» σχολίων από τους χρήστες των social media που ανυπομονούν για την επιστροφή του.

Η σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο Νότης Σφακιανάκης εμφανίζεται αρκετά αλλαγμένος από την εποχή που κυριαρχούσε στη νυχτερινή Αθήνα, χωρίς όμως να έχει χάσει το προσωπικό στυλ που τον χαρακτήριζε για δεκαετίες. Το ντοκουμέντο αυτό πυροδότησε αμέσως ένα κύμα αντιδράσεων, αφού οι δημόσιες καταγραφές του καλλιτέχνη είναι πλέον εξαιρετικά σπάνιες, μετά τη συνειδητή του απόφαση να αποσυρθεί οριστικά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι απώλειες που τον σημάδεψαν

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε αντιμέτωπος και με ιδιαίτερα δύσκολες προσωπικές στιγμές. Τον περασμένο Νοέμβριο έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο, έχασε και την αγαπημένη του αδελφή, Πολυάννα.

Δύο απώλειες που τον σημάδεψαν βαθιά και ήρθαν να προστεθούν σε μια περίοδο κατά την οποία έχει επιλέξει να ζει μακριά από τη δημοσιότητα και τους έντονους ρυθμούς που χαρακτήριζαν για χρόνια την καθημερινότητά του.

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