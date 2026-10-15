Στο στόχαστρο σφοδρών αντιδράσεων βρέθηκε ο Θοδωρής Αθερίδης, με αφορμή τις δηλώσεις του για τη γιατρό που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να προσεγγίσει το ζήτημα υπό το πρίσμα της ανθρώπινης ψυχολογίας, εστιάζοντας στο σοκ που υφίσταται η κατηγορούμενη μετά την προφυλάκισή της και όχι στην ουσία των κατηγοριών.

Η τοποθέτησή του αυτή προκάλεσε θύελλα αρνητικών σχολίων στα social media, καθώς μερίδα του κοινού έκρινε άστοχη την προσπάθειά του να περιγράψει τις σκληρές συνθήκες που αντιμετωπίζει η γιατρός εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη κατά τη μεταγωγή της στις φυλακές αποτέλεσε το έναυσμα για τις επίμαχες δηλώσεις του.

Δείτε τις δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη στο 12:12:

«Θα σου πω κάτι για την προσέγγιση που κάνω ψυχικά. Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα (σ.σ η γιατρός) είπε “να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο” ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλήφθηκα ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν άλλον τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε» δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο Θοδωρής Αθερίδης προχώρησε ακόμη περισσότερο, παραδεχόμενος ότι προσπαθεί να μπει στη θέση της γιατρού, διευκρινίζοντας, πάντως, πως αυτή η αντίδρασή του δεν πηγάζει απαραίτητα από συμπόνια, αλλά από την ιδιότητά του ως ηθοποιού και την ανάγκη του να κατανοεί την ψυχολογία των ανθρώπων. «Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της! Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι! Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της… Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα σαν ηθοποιός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις στα social media

Τα λόγια του ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, με τη συζήτηση να στρέφεται γύρω από το κατά πόσο μια τέτοια τοποθέτηση είναι εύστοχη, δεδομένης της σοβαρότητας της υπόθεσης. Από τη μία, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι επιχειρεί να κατανοήσει την ανθρώπινη πλευρά της κατάστασης, από την άλλη, όμως, η αναφορά του στην ταύτιση με την κατηγορούμενη προκάλεσε δυσαρέσκεια, την ώρα που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης εξακολουθούν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

govastiletto.gr -«Αν δεν σου αρέσει, μη με βλέπεις»: Ο Θοδωρής Αθερίδης ξεκαθαρίζει τη θέση του μετά τις αντιδράσεις