Ο Αργύρης Αγγέλου, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή του N1 Casino στο YouTube, «Τσάι με Λεμόνι» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αμοιβές που λαμβάνουν οι συντελεστές από τις επαναλήψεις των τηλεοπτικών σειρών, αποκαλύπτοντας πως όσο περισσότερες φορές προβάλλεται μία σειρά, τόσο μειώνονται τα ποσά που καταβάλλονται στους ηθοποιούς.

Η αποκάλυψη του Αργύρη Αγγέλου για τα χρήματα από τις επαναλήψεις

«Όσο πιο πολύ παίζεται, τόσο λιγότερα παίρνεις. Άλλα χρήματα παίρνεις όταν μια σειρά που έχεις κάνει είναι η πρώτη της επανάληψη, άλλα χρήματα παίρνεις όταν μια σειρά που κάνεις είναι η 200ή της επανάληψη», ανέφερε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου και στη συνέχεια αποκάλυψε τι ισχύει σήμερα για τη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε», η οποία εξακολουθεί να προβάλλεται συστηματικά σε επανάληψη.

«Αν το “Παρά Πέντε” κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι ακόμα λιγότερα, όσο περνάνε τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι συχνές οι επαναλήψεις, βγαίνει περίπου ένα 600άρι τον χρόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα και το ποσό που έλαβε πρόσφατα για μία ακόμη επιτυχημένη σειρά στην οποία συμμετείχε.

«Στις “Σαββατογεννημένες” την τελευταία φορά ήταν 350 ευρώ μεικτά για τα 33 επεισόδια», ανέφερε, δίνοντας μια εικόνα για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι αμοιβές από τις επαναπροβολές των τηλεοπτικών παραγωγών.

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