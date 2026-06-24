Αναφορικά με το τέλος του Πάνου Κατσαρίδη από το «Πρωινό», ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός σημείωσε: «Μπράβο για την ειλικρίνειά του, που είπε ότι η επιθυμία του ήταν να συνεχίσει στο Πρωινό αλλά το κανάλι είχε άλλη γνώμη. Είναι κάτι που συνήθως δεν το λένε. Βέβαια, επειδή είδα τις δηλώσεις, μου φάνηκε να κλαψουρίζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί στη συνείδησή μου τον έχω ως παραγωγό θεατρικών έργων, συναυλιών. Δεν βιοπορίζεσαι από την τηλεόραση αν είσαι θεατρικός παραγωγός ή συναυλιακός παραγωγός. Βιοπορίζεσαι από την δραστηριότητά σου ως επιχειρηματίας, δηλαδή δεν είναι “θα βάλω τις μαύρες πλερέζες γιατί έχασα τα προς το ζην”. Οπότε μου έκανε εντύπωση η τόση λύπη που έδειξε».

Όσον αφορά την ανακοίνωση της Δέσποινας Καμπούρη ότι δε θα συνεχίσει στην εκπομπή, και ένας από τους λόγους είναι το πολύ πρωινό ξύπνημα, ο ίδιος υπογράμμισε: «Εγώ αυτό το λόγο είχα επικαλεστεί και έφυγα την πρώτη βδομάδα, οπότε μπορώ να κατανοήσω κάποιον που επικαλείται αυτό τον λόγο. Βέβαια, σκέφτομαι λίγο μήπως έπρεπε πρώτα να αμειφθώ 10 μήνες και μετά να το πω; Πιθανόν να είναι μια δικαιολογία ότι δεν ταίριαξε στην εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα και, μπορεί και εκείνη κατάλαβε ότι δεν θα της ανανεώσουν την παρουσία της στην εκπομπή και προτίμησε να πει αυτό. Να σου πω κάτι; Το προτιμώ αυτό».

Επιπλέον, για τη δική του αποχώρηση στις αρχές της σεζόν, αποκάλυψε: «Το πρωινό ξύπνημα ήταν ο λόγος κατά 70%. Υπάρχει όμως και 30%, το οποίο το αποκαλύπτω τώρα που είναι τέλος της σεζόν. Κατάλαβα, παρότι η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη και την προτιμούσα, ήταν η τιμητική θέση του ειδικού σχολιαστή, το δέχτηκα, το προτιμούσα από το να μου προτείνει ο Γιώργος μια θέση στο πάνελ. Ήξερα ότι θα είναι οκτώ άτομα όταν μου έγινε η πρόταση. Στην πορεία είδα ότι δε θα μπορέσω να λειτουργήσω σε αυτό το κλίμα και νυσταγμένος και κουρασμένος, γιατί θα έχω κοιμηθεί μόνο δυο τρεις ώρες, και θεώρησα επαγγελματικό το να φύγω μια ώρα γρηγορότερα. Αλλά και εκεί δική μου είναι η ευθύνη. Ήταν 100% εντάξει απέναντί μου και ο Γιώργος και το κανάλι».

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